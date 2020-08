Les Bleus triomphent dans la Coupe des nations du Pin-au-Haras

L'équipe de France a signé un exploit en remportant pour la quatrième fois consécutive la Coupe des nations du Pin-au-Haras, en Normandie, grâce à la performance exceptionnelle de Thibault Vallette, Thomas Carlile, Christopher Six et Karim Laghouag. Après un duel serré sur le cross, Thomas Carlile s'incline finalement face à Thibault Vallette, qui a remporté le classement individuel.

Le Grand Complet a une nouvelle fois offert de magnifiques moments de sport, au Haras du Pin dans l’Orne. Samedi, lors de l’épreuve de saut d’obstacles, les membres de l’équipe de France avaient très clairement surclassé leurs adversaires sur une difficile épreuve de saut d’obstacles (trente-deux sans faute sur quatre-vingt-onze partants). Karim Laghouag, Christopher Six, Thibault Vallette et Thomas Carlile avaient tous signé un parcours parfait, leur permettant de conserver leur score du dressage et de remonter au classement provisoire.

Après une averse matinale, le cross, imaginé par le chef de piste international Pierre Le Goupil, composé de 21 obstacles, long de 3545 mètres, a pu se dérouler dans d’excellentes conditions dimanche. Le soleil s’est même invité en cours de matinée pour l’ultime test de l’épreuve de cette Coupe des nations de concours complet, comme un signe au clan tricolore. Sous l’œil avisé du sélectionneur national Thierry Touzaint, les Bleus avaient pour mission de ne rien lâcher et d’ajouter un quatrième trophée à leur palmarès. Les uns après les autres, Karim Laghouag, Christopher Six, Thibault Vallette et enfin Thomas Carlile ont signé des parcours sans pénalité aux obstacles, pendant que leurs adversaires les ont accumulé. Les Pays-Bas sont parvenus à limiter la casse, ce qui leur a permis de doubler la Grande-Bretagne et prendre une belle deuxième place.

Individuellement, La France s’est également offert les cinq premières places individuelles, un résultat inédit au Grand Complet. Le lieutenant-colonel Thibault Vallette l’a emporté avec Qing du Briot*IFCE. Couronnés champions de France l’an passé et sacrés champions olympiques par équipes en 2016 à Rio, médaillés de bronze par équipes aux Jeux équestres mondiaux de Tryon en 2018 et doubles médaillés de bronze aux championnats d’Europe Longines de Blair en 2015, le couple a remporté en Normandie sa première victoire individuelle.

“Qing, c’est un cheval que je connais par cœur”, a raconté Thibault Vallette. “Nous avons participé ensemble à beaucoup de grosses épreuves. Nous espérions aller à Tokyo cette année donc nous étions forcément un peu déçus quand nous avons appris qu’il n’y aurait pas de Jeux olympiques. Cette victoire est une belle consolation. Le cheval est en forme, c’est surtout ça qui est important. Gagner en individuel, c’est un peu la cerise sur le gâteau. Courir pour l’équipe est malgré tout quelque chose que j’affectionne beaucoup. C’est la première Coupe des nations que nous disputons depuis longtemps. Cela remplace un peu le championnat, de pouvoir échanger des conseils, de monter les uns pour les autres. Quand nous gagnons par équipes, c’est toujours un grand moment à partager. Le Pin est un terrain que j’aime beaucoup et qui convient bien à Qing. Il est exigeant, vallonné, un vrai terrain de cross. Le sol était parfait, tout comme l’organisation. Tous les moyens ont été mis en œuvre pour que ça se passe le mieux possible et c’est une vraie réussite.”

Thomas Carlile s’est classé deuxième aux rênes de Birmane, devant Gwendolen Fer, troisième. La Toulousaine était aux anges après son cross, et savourait le retour en grande forme de son cheval Traumprinz. Le beau bai n’avait pas concouru depuis octobre dernier, lorsqu’il terminait deuxième du CCI4*-S de Lignières.

Crédit photo : Les Garennes.

