Les cavaliers de haut niveau solidaires des structures équestres en difficulté

Privé de compétitions et témoin de la détresse de certaines structures équestres, les cavaliers de haut se sont mobilisés, notamment sous l’impulsion de Philippe Rozier, pour venir en aide aux établissements les plus fragiles.

Dans une courte vidéo publiée samedi 18 avril en début de soirée, Philippe Rozier explique vouloir organiser des stages de solidarité dont l’argent récolté sera directement utilisé pour acheminer paille, foin et granulé dans les centres équestres. ” Je m’inquiète du bien-être animal, je pense qu’il va y avoir des écuries où ça va être difficile de nourrir les chevaux “, déclarait-il. Pour permettre à cette idée d’avoir un impact significatif, le champion olympique de Rio appelle ses camarades de haut niveau à le rejoindre dans cette initiative.

À la suite de cet appel, de nombreux cavaliers de haut niveau ont rejoint le mouvement. Dès le lendemain de sa première annonce, Phillipe Rozier a publié une deuxième vidéo précisant son projet. En compagnie de Bosty, il propose une journée de stage dans des clubs d’Ile de France rassemblant dix cavaliers le matin et dix cavaliers l’après-midi, dès que les autorités le permettront. Le tarif minimum sera de cent euros par couple. ” Pour les cavaliers de haut niveau, à mon avis nous n’aurons pas de concours avant août ou septembre. Donc nous aurons le temps et franchement celui qui dit qu’il n’a pas le temps ce n’est pas un cavalier, ce n’est pas un homme de cheval à mon avis “, affirme le Francilien. De son côté, Sophie Dubourg a déclaré au champion qu’elle souhaitait soutenir le projet en essayant de trouver au moins deux cavaliers de haut niveau par région désireux de s’inscrire dans le projet.

Sensible à cet appel, Marc Dilasser s’est lui aussi mobilisé. Il est à l’origine d’une vente d’une œuvre d’art au profit des clubs de l’Orne, département où il est installé depuis plusieurs années. Pénélope Leprevost quant à elle, a également réagi sur les réseaux sociaux. « Parce que les clubs sont à l’origine de nombreuses vocations de cavaliers, de belles histoires et que la cause animale sera toujours ma raison d’être, j’apporte aujourd‘hui mon soutien aux structures équestres en difficulté et leur fait don de l’équivalent de cinquante tonnes de foin pour les aider à couvrir les besoins de leurs protégés », peut-on lire sur la page Facebook de la championne olympique.

Dans le même esprit de solidarité que l’appel lancé par Philippe Rozier et Roger-Yves Bost, Pierre Arnould, sélectionneur national des équipes belges d’endurance, se propose d’organiser des journées de formation dédiées à la découverte ou à l’amélioration des techniques d’endurance au profit des centres équestres des ligues de Wallonie et de Flandres, mais aussi dans les Hauts-de-France. “Les clubs qui sont intéressés, en raison de mes trente-cinq ans d’expérience en tant que cavalier et formateur international et aussi de mes vingt ans d’expérience à la tête des sélections fédérales belges, peuvent me contacter via Messenger ou par téléphone au +32.474.55.07.04. J’encourage également tous les cavaliers et entraîneurs belges, de toutes disciplines, à en faire de même pour nos clubs qui sont un réservoir permanent et important de nos futurs champions”, précise-t-il dans son communiqué.

