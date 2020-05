Les centres équestres ont rouvert et les compétitions Jeunes Chevaux vont reprendre fin mai

La première étape de déconfinement voulue par le gouvernement du Premier ministre Édouard Philippe a permis aux centres équestres de rouvrir leurs portes avec des conditions strictes dès le début de semaine. Les compétitions réservées aux Jeunes Chevaux vont également reprendre à la fin du mois, là encore sous conditions.

Le déconfinement rime avec reprise de l’activité des centres équestres. À l’arrêt depuis le premier jour du confinement car ne pouvant recevoir du public, les structures équestres ont pu rouvrir leurs portes dès lundi 11 mai à l’occasion de la toute première étape de déconfinement voulu par le gouvernement d’Édouard Philippe. Il s’agit là d’une bonne nouvelle pour la filière, de nombreuses structures ayant souffert de cette mise à l’arrêt de leur activité. Heureusement, de nombreuses actions solidaires ont vu le jour, à l’instar de la vague de soutien insufflée par les cavaliers bretons, qui ont pu récolter plus de 100 000 euros pour leurs centres équestres. Toutefois, la Fédération française d’équitation (FFE) a encouragé les structures à mettre en place des protocoles afin que les gestes barrières puissent être respectés, à savoir des sens de circulation, des horaires précises afin de contrôler les flux de personnes etc.



Par ailleurs, la Société hippique française (SHF) a fait savoir aujourd’hui que les concours réservés aux Jeunes Chevaux reprendraient dès le 25 mai avec des mesures sanitaires strictes. Pour preuve, seules cent personnes pourront se trouver dans l’enceinte d’une compétition. Pour l’heure, cette reprise concerne uniquement les professionnels et le calendrier complet a été mis en ligne sur le site internet de la SHF. La compétition reprendra en saut d’obstacles à Verquigneul et Saint-Lô, à partir du 25 mai.

