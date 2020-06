Bonne nouvelle pour les dresseurs concourant dans les catégories Poneys, Juniors et Jeunes Cavaliers. Tous les championnats d’Europe de dressage des catégories Jeunes seront finalement organisés près de Budapest, en Hongrie, entre le 9 et 30 août.

La pandémie de coronavirus ayant engendré beaucoup d’incertitudes pour les organisateurs de compétitions, la décision a été prise d’annuler les championnats d’Europe Poneys (initialement programmés à Strzegom en Pologne) et ceux des Juniors/Jeunes Cavaliers (prévus à Hartpury au Royaume-Uni). Seuls restaient au programme les championnats continentaux pour les cavaliers âgés de moins de vingt-cinq ans (la catégorie U25, servant d’antichambre de préparation aux épreuves Grand Prix Sénior) et ceux pour les Enfants, attribués aux écuries Unikornis, à Pilisjászfalu, à vingt-cinq kilomètres du centre de Budapest en Hongrie.



Arie Yom-Tov, entrepreneur hongrois à la tête de ces écuries de dressage, a donc proposé à la Fédération équestre internationale (FEI) d’accueillir au sein de sa structure tous les championnats d’Europe Jeunes de dressage. Après vérification de la FEI, notamment sur la capacité du lieu à organiser des championnats qui respecteront des mesures sanitaires strictes, la tenue de ces championnats continentaux Jeunes a finalement été validée. Si les installations hongroises devaient initialement accueillir les espoirs du dressage entre le 18 et 23 août, ce sont bien trois semaines de championnats qui vont devoir être organisées dans un temps imparti très court.



Les Enfants et les Juniors se retrouveront en Hongrie du 9 au 14 août pour en découdre. Quant à leurs aînés, les Jeunes Cavaliers et les U25 évolueront sur le rectangle entre le 17 et 22 août.



Les semaines passant, il devenait de plus en plus improbable de voir un report des championnats d’Europe Poneys, qui doivent absolument se tenir durant la période de vacances estivales. Ils sont finalement programmés du 25 au 30 août. Une excellente nouvelle pour les cavaliers âgés de seize ans dont c’est la dernière année avant de devoir passer à cheval, qui auront une dernière chance de remporter une médaille dans cette catégorie.



Pour se préparer, les jeunes pousses ont pour l’instant six concours officiellement maintenus. Ils pourront se tourner vers Arezzo (Italie) ou Mariakalnok (Hongrie) du 25 au 28 juin, Grote Brogel (Belgique) du 9 au 12 juillet, Hagen (Allemagne) la semaine suivante, ou encore Segovia (Espagne) ou Budapest (dans les mêmes installations qui accueilleront un peu plus tard les championnats continentaux) entre le 5 et 9 août.

À noter qu’en raisons des conditions particulières de qualification pour ces championnats, qui ne seront possibles que dans un délai très bref et lors de quelques compétitions, la FEI a diminué les exigences minimales de participation pour cette année.



À la suite de l’officialisation de la tenue des championnats d’Europe à Pilisjászfalu, la Fédération nationale danoise a précisé par voie de communiqué qu’elle n’enverra aucune équipe Jeunes sur place. Le gouvernement déconseille en effet de se rendre inutilement à l’étranger, et notamment en Hongrie, ce qui empêche la présence d’une délégation nationale lors de ces championnats. Néanmoins, la porte reste ouverte pour une éventuelle participation si les consignes gouvernementales venaient à évoluer.

