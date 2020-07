Les cinq victoires qui ont marqué la carrière de Charlotte Dujardin

À trente-cinq ans, Charlotte Dujardin est déjà l’athlète olympique la plus médaillée des sports équestres britanniques, avec trois médailles d’or et une d’argent. Si elle a absolument tout gagné avec son crack Valegro, elle est désormais présente au plus haut niveau avec Mount St John Freestyle, qui semble avoir tout le potentiel pour égaler les performances de son illustre prédécesseur.

Jeux olympiques de Londres, 2012

Forts d’une victoire par équipes lors des Européens de Rotterdam en 2011, Charlotte Dujardin et Valegro commencent leur moisson olympique devant leur public, à Londres en 2012, où ils remportent l’or par équipes et en individuel. À l’époque, ils déroulent un Grand Prix noté à 83.663%, ce qui a alors été le nouveau record olympique. Leur Reprise Libre en Musique, dans laquelle le son des cloches de Big Ben se font entendre, reçoit la note de 90.089%. Une surprise pour ce couple, presque inconnu du grand public quelques mois plus tôt. Charlotte, qui s’entraine aux côtés de son mentor Carl Hester depuis en 2007, fait équipe avec lui à de nombreuses reprises, dont lors de ces JO. C‘est d’ailleurs lui qui lui a confié Valegro, alors qu’il lui était initialement destiné.

L’élève a finalement dépassé le maître puisque Charlotte et Valegro se sont imposés au fil des ans comme le meilleur couple de dressage au monde, devenant des stars planétaires.

Jeux équestres mondiaux de Caen, 2014

Pour leur unique participation à des Jeux équestres mondiaux, Charlotte Dujardin et Valegro remportent deux médailles : l’or individuel et l’argent par équipes. Dans le Grand Prix Spécial, le couple quitte le rectangle avec 86.120%, tandis que leur Reprise Libre en Musique (ici en photo) est créditée de 92.161%.

Étape de la Coupe du monde de dressage de Londres, 2014

À l’occasion de l’étape londonienne de la Coupe du monde, Charlotte et Valegro ont établi un nouveau record du monde dans la Reprise Libre en Musique. Ils quittent en effet le rectangle après une reprise presque parfaite, notée à 94.300%. Très attendus, tous deux améliorent alors leur propre record du monde, établi un an plus tôt sur cette même piste, témoin également en 2009 du record du monde d’Edward Gal et Totilas, évalués à 92.300%.

Jeux olympiques de Rio, 2016

En arrivant sur la piste du complexe miliaire de Deodoro, Charlotte Dujardin et Valegro n’ont qu’un seul objectif: conserver leurs titres olympiques et briller pour leur toute dernière sortie. C’est chose faite en individuel, tandis qu’ils glanent l’argent par équipes. Au passage, le couple établit deux nouveaux records olympiques, avec 85.071% dans le Grand Prix et 93.857% dans la Reprise Libre en Musique, où le couple est apparu en osmose totale.

Pour son dernier concours, Valegro sort ainsi par la grande porte. Celui que l’on surnomme “Blueberry” a indéniablement marqué les sports équestres par ses performances hors du commun. Le hongre a d’ailleurs été célébré comme il se doit quelques mois plus tard à Londres, déroulant d’ultimes pas de danse lors d’une cérémonie diffusée en live par la BBC.

Étape de la Coupe du monde de dressage de Londres, 2019

Les Britanniques aiment Charlotte Dujardin et elle le leur rend bien, Londres étant le théâtre de plusieurs de ses exploits. En fin d’année dernière, elle a remporté sa première victoire en Coupe du monde avec Mount St John Freestyle. Avec sa nouvelle pépite, elle déroule une Reprise Libre en Musique notée à 87.520%. Un score a ensuite amélioré lors de l’étape d’Amsterdam, où le couple s’est adjugé la deuxième place derrière la reine Allemande du dressage, Isabel Werth avec Weihegold, avec 89.505%.

Fortes d’une expérience précédente lors des Jeux équestres mondiaux FEI de Tryon, en 2018, où Charlotte et Freestyle ont remporté deux médailles de bronze par équipes et en individuel (la Reprise Libre a été annulée en raison de l’arrivée d’une tempête), elles ont désormais les yeux tournés vers Tokyo et les Jeux olympiques en 2021. Pour cause, toutes deux ont été éliminées aux championnats d’Europe Longines de Rotterdam l’été passé en raison d’une trace de sang retrouvée sur le flanc de la baie en sortie de piste.

