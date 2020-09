L’année suivant leur sacre olympique, Jeroen et De Sjiem ont ajouté une belle ligne à leur palmarès. Ils ont remporté le Grand Prix d’Aix-la-Chapelle, au cœur du stade de la Soers. En remportant l’une des épreuves les plus difficiles au monde, les vainqueurs ont aujourd’hui leurs noms gravés pour l’éternité à l’entrée de la piste.

À Caen, Jeroen Dubbeldam a ajouté deux titres de champion du monde à son palmarès, à l’occasion des Jeux équestres mondiaux de Normandie. Avec le sensible SFN Zenith, un hongre qu’il a découvert en Allemagne alors qu’il n’avait que sept ans, ils se sont adjugés l’or par équipes et en individuel au cœur du stade Michel d’Ornano. Lors de la finale tournante ouverte aux quatre meilleurs couples du championnat, le Batave a été le seul à signer quatre parcours sans faute, avec son Zenith mais également avec Orient Express*HDC, Cortes C et Casall Ask, les montures respectives du Tricolore Patrice Delaveau, de l’Américaine Beezie Madden et du Suédois Rolf-Göran Bengtsson.