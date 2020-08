Les cinq victoires qui ont marqué la carrière de Scott Brash

Avec Hello Sanctos, Scott Brash a marqué l’histoire des sports équestres. Auteurs de nombreux succès, l’Écossais et son inoubliable bai ont fait les belles heures du saut d’obstacles britannique. Indissociable de son crack, Scott Brash, ancien numéro un mondial, a néanmoins connu d’autres excellentes montures, comme Bon Ami ou Ursula XII. Retour sur cinq victoires marquantes de la carrière du cava

Jeux olympiques de Londres par équipes, 2012

À domicile pour ses premiers Jeux olympiques, Scott Brash est aussi le plus jeune membre de l’équipe représentant le pays hôte, puisqu’il est alors âgé de vingt-six ans. C’est en février 2012 que le couple formé par l’Écossais et Hello Sanctos fait sa première apparition, sur la piste de Wellington, en Floride. L’entente est immédiate, si bien qu’ils sont sélectionnés aux côtés Nick Skelton et Big Star, Ben Maher avec Triple X et Peter Charles sur Vindicat W pour l’échéance majeure de l’année. Avec zéro puis quatre points, ils sont acteurs du titre olympique par équipes, bien qu’ils aient signé un barrage à quatre points – la médaille ayant dû se jouer à la vitesse face aux Pays-Bas. En individuel, le couple est le meilleur représentant du Royaume-Uni puisqu’il se classe cinquième avec un sans-faute puis quatre points lors de la finale.

Grand Prix du CHI de Genève, 2014

Deuxièmes en 2013, Scott Brash et Hello Sanctos prennent leur revanche dès l’année suivante en s’imposant sur la piste de Palexpo. Au passage, le couple s’offre également un doublé inédit en 2014, avec une victoire dans le Top Ten, regroupant les dix meilleurs cavaliers mondiaux du classement Longines – Scott Brash étant alors le numéro un mondial depuis décembre 2013, et il le restera pendant plus de deux ans.



Grand Prix du CHI d’Aix-la-Chapelle, 2015

Après leur victoire en Suisse, Scott Brash est en lice pour réaliser le Grand Chelem, qui regroupe trois des Grands Prix les plus prestigieux au monde, à savoir ceux de Genève, d’Aix-le-Chapelle et de Calgary. En mai, le couple, dernier à rentrer en piste, fait parler sa vitesse pour gagner le Grand Prix allemand, réputé comme l’un des plus difficiles au monde, face à six autres barragistes.



Grand Prix de Calgary, 2015

Quelques mois plus tard, l’Écossais a tout mis en œuvre pour entrer dans l’entrer dans l’Histoire, et la concentration paye. En signant le seul double sans-faute, dans une atmosphère électrique, Scott Brash et Hello Sanctos s’imposent dans le Grand Prix le plus richement doté au monde.

Scott Brash devient alors le premier cavalier – et encore aujourd’hui le seul – à avoir réussi le Grand Chelem, de plus aux rênes d’un seul et unique cheval, empochant le million promis à celui qui réussirait ce challenge. Il a alors déclaré “Gagner un des Majeurs de notre sport est un accomplissement, en remporter un deuxième est un rêve devenu réalité mais réaliser le Grand Chelem est au-delà de tout ce que je pouvais imaginer. Hello Sanctos est un cheval très spécial, et avec Lord and Lady Harris ainsi que Lord et Lady Kirkham, j’ai des propriétaires qui me soutiennent de manière fantastique.”



Grand Prix de Doha, 2017

Avec Ursula XII, une jument qui lui a permis d’obtenir de nombreux classements, Scott Brash s’impose au sein du stade d’Al Shaqab, au Qatar. Premier à s’élancer, le couple s’avèrera le plus rapide des quatre barragistes. “C’est la seconde victoire d’Ursula dans un Grand Prix CSI 5*. C’est une jument incroyable, un cheval hors du commun. Je suis vraiment content de voir qu’elle est si bien revenue après une blessure de deux ans. J’ai l’impression qu’elle peut tout sauter, même si c’est toujours plus haut et toujours plus dur. Ce n’était pas facile de partir le premier au barrage, il a fallu mettre la pression sur les autres et aller vite. Heureusement, Ursula a de grandes foulées”, avait réagi le gagnant.

Un stade qui a été témoin de nombreux succès de l’Écossais, puisqu’il accueillait pendant de nombreuses années la dernière étape du Longines Global Champions Tour, désignant ainsi le vainqueur de la saison. Circuit remporté à deux reprises par Scott Brash, en 2013 et 2014, grâce à l’extraordinaire Hello Sanctos.

