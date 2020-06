Le 2 juin, l’hexagone a entamé sa deuxième phase de déconfinement, où la liberté redevient la règle et la restriction l’exception. En conséquence, selon la Fédération française d’équitation (FFE), en l’absence d’annonce du ministère des Sports, “rien ne s’opposerait à une reprise de la compétition pour tous les niveaux à compter du 22 juin”.

À la suite des annonces du Gouvernement concernant la deuxième étape du déconfinement, la Fédération française d’équitation (FFE) a publié des précisions concernant les sports équestres, commela possibilité d’utiliser les manèges (établissements sportifs couverts de type X), qu’ils soient ouverts ou fermés. Les règles sanitaires et de distanciation physique en vigueur continuent de s’appliquer de manière stricte, conformément au kit de reprise édité par la FFE. Cependant l’évolution du guide du ministère des Sports devrait permettre que la pratique soit possible pour tous, sans distinction de niveau et d’autonomie.



Dans un article publié sur le site du Club des juristes, Sophie Nicinski, professeure de droit à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, explique que la lecture du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, publié au Journal officiel du 1er juin 2020, permet de relancer les compétitions sportives à compter du 2 juin.

La FFE a soumis au ministère des Sports un protocole de reprise de la compétition mais n’a pas encore eu de retour à sujet. La prudence est donc de mise pour l’instance dirigeante qui évoque pour l’instant une reprise des concours pour tous les niveaux à partir du 22 juin : “En l’état des textes et en l’absence d’interdiction formelle du ministère des Sports, rien ne s’opposerait à une reprise de la compétition pour tous les niveaux à compter du 22 juin prochain, dans le cadre de rassemblements inférieurs à 5 000 personnes (art. 3 du décret). Cette reprise, comme toutes les autres activités, devrait se conduire en application des règles sanitaires en vigueur et du protocole de reprise de la compétition de la FFE. Tous les autres cas et interprétations sont de la seule compétence du Préfet du département concerné”.

Si les concours labélisés FFE pour les professionnels et amateurs n’ont pas encore repris, le circuit de saut d’obstacles des Jeunes Chevaux de la Société hippique française (SHF) a redémarré dès le mercredi 27 juin à Saint-Lô, dans la Manche. Dès le lendemain, le Cycle Classique a également pu reprendre ses droits à Barbaste, Cluny et Deauville. Cette exception s’explique par une dérogation, obtenue auprès du ministère de l’Agriculture. En effet, c’est le statut professionnel agricole qui permet à la SHF cette reprise d’activité. Une reprise encadrée, uniquement pour les professionnels, à huit-clos et dans le respect de conditions sanitaires drastiques.



À l’international, Vilamoura (au sud du Portugal), devrait être l’une des premières structures à rouvrir ses portes pour accueillir des concours internationaux officiels de saut d’obstacles. Des CSI 2* sont annoncés à partir du 3 juillet. António Moura, l’organisateur, et ses équipes préparent actuellement la reprise, qui devra respecter des règles strictes : “Conserver des distances de sécurité est extrêmement important, et cela ne sera pas très difficile dans nos installations car elles s’étalent sur dix-huit hectares. Nous aurons un contrôle à l’entrée publique afin de respecter les règles du gouvernement portugais”.

