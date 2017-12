Les Coupes du monde d’attelage et de voltige débarquent à Malines

Dès mercredi, la voltige s’invitera sur la belle piste de Malines, en Belgique. La première partie de l’étape de Coupe du monde se tiendra l’après-midi, dès 13h15. La France n’aura qu’une seule représentante, en sections féminine. Manon Noël sera engagée, et devra faire face aux favorites allemandes, notamment Sarah Kay, numéro trois du classement mondial de la discipline. Chez les Hommes, les quatre Germaniques devront défier le Hongrois Bence Balazs et le Marocain Samy El Khattabi. La performance de Viktor Brusewitz, deuxième au classement mondial et favori pour la victoire, sera à surveiller. La deuxième manche se déroulera le jeudi, à 13h15 toujours.

Quant à l’attelage, les meneurs ne commenceront que vendredi par l’épreuve de warm-up. Les hostilités ne s’ouvriront que le samedi, dès 22h30, par l’épreuve d’obstacles, qui décernera directement la victoire. Le numéro deux mondial et dernier champion d’Europe de Göteborg Ijsbrand Chardon n’est sans aucun doûte le favori. Son coéquipier, et fils, Bram Chardon l’accompagnera. Les Belges Geert Glenn et Quentin Simonet, à domicile, tenteront eux de faire valoir leur titre de vice-champions d’Europe. Un seul Tricolore sera au départ. Le jeune Benjamin Aillaud, très en forme cette saison, essaiera de faire de son mieux afin de marquer des points pour le classement général de Coupe du monde.