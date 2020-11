Le circuit des Coupes des nations de seconde division a été remanié et est désormais organisé sous l’égide de la Fédération équestre européenne (EEF), alors qu’il était auparavant encadré par la Fédération équestre internationale. À l’issue de son assemblée générale en novembre 2019, cette dernière avait en effet annoncé un “nouveau format, qui met en avant le développement du sport en collaboration avec les organisateurs et les officiels du territoire européen. Cette idée a été proposée par le groupe de travail sur le saut d'obstacles de l'EEF, mené par George Dimaras (ancien cavalier grec de haut niveau et secrétaire général de la fédération grecque d'équitation, ndlr).”

Ce nouveau circuit avait été présenté par l’EEF à l’occasion de son assemblée générale de juin 2019 aux différentes fédérations nationales membre de la fédération, ce qui “avait immédiatement suscité un large intérêt en raison de ses potentialités de développement prévues”. Le concept est d’opposer les équipes à l’occasion de huit Coupes des nations qualificatives organisées par sous-régions du continent afin d’éviter les déplacements trop longs et coûteux, puis deux demi-finales et une finale, ouverte aux dix meilleures équipes classées à l'issue des demi-finales (ainsi que la nation hôte si elle n'a pas réussi à se qualifier). Elle offrira un ticket pour la première division de la saison suivante au vainqueur et se tiendra à Varsovie, en Pologne. Soutenu par Longines, le circuit a également pour vocation de promouvoir la prochaine génération de cavaliers, d’officiels et de professionnels du sport européen. Certaines règles ont été instaurées afin de garantir le niveau le plus homogène possible entre les différentes équipes, dont celle interdisant à un couple ayant couru une Coupe des nations en CSIO 5* de participer à un CSIO de seconde division la même année.

Equitation Le circuit du Grand National pose ses valises au Mans dès aujourd’hui IL Y A UNE HEURE

Alors que ce nouveau circuit devait être lancé cette année, la pandémie de coronavirus a entraîné de nombreuses annulations et reports de compétitions équestres. “La situation du Covid-19 a évolué rapidement. Au cours des dernières semaines, en collaboration avec les parties concernées, un examen approfondi a été mené afin de savoir si la série pouvait être lancée comme initialement prévu ou si elle pourrait se tenir plus tard en 2020. En ce qui concerne les restrictions actuelles affectant les événements sportifs à travers l’Europe et dans le monde, le conseil de l’EEF et le partenaire de la série, Longines, ont décidé de reporter le lancement à 2021. La programmation pour 2021 restera la même que celle initialement prévue en 2020”, avaient alors précisé les organisateurs dans un communiqué.

Le Touquet ouvrira le bal du 6 au 9 mai. Ainsi, en plus du CSIO 5* de La Baule, la France est désormais hôte d’un nouveau CSIO labellisé 3*, qui se tiendra sur la belle piste en herbe du Pas-de-Calais.

Le programme prévisionnel

Ligue Ouest: Le Touquet (FRA) du 6 au 9 mai puis Lisbonne (POR) du 28 au 30 mai;

Ligue Nord: Drammen (NOR) du 13 au 16 mai puis Uggerhalne (DAN) du 20 au 23 mai;

Ligue Centre: Gorla Minore (ITA) du 20 au 25 avril puis Ebreichsdorf (AUT) du 24 au 27 juin;

Ligue Sud: Athènes (GRÈ) du 3 au 6 juin puis Bojourishte (BUL) du 17 au 20 juin;

Demi-finale Ouest/Nord: Geesteren (P-B) du 9 au 13 juin;

Demi-finale Centre/Sud: Budapest (HON) du 8 au 11 juillet;

Finale: Varsovie du 22 au 25 juillet si les Jeux olympiques ont lieu, et sinon du 9 au 12 septembre.

Equitation Karl Cook est désormais le nouveau cavalier de Cashpaid J&F 10/11/2020 À 18:39