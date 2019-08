Les dresseuses germaniques sur le toît de l’Europe

“It’s showtime”. Les paroles de la musique d’entrée de Dorothee Schneider n’ont pas menti. Avec pas moins de dix couples notés à plus de 80 %, le Grand Prix Freestyle a tenu toutes ses promesses. Les deux premières places se sont jouées à quelques dixièmes, tout comme ce fût le cas dans le Grand Prix Spécial il y a deux jours. Au final, Isabell Werth a, une fois de plus, été sacrée en or, au mérite d’une reprise impeccable sur Bella Rose. Les aptitudes extraordinaires de l’alezane aux longues jambes sur les airs relevés ont eu raison de Dorothee Schneider et Showtime FRH. La paire doit se contenter d’une deuxième médaille d’argent en individuel, malgré un test déroulé dans une grande harmonie. Le beau bai foncé de l’amazone a toutefois pêché sur le piaffer, difficulté à double coefficient. Et même si la qualité du pas du fils de Sandro Hit est largement supérieur à celle de Bella Rose, l’hanovrien a dû s’incliner. Il faut noter que le couple ne cesse d’évoluer, s’approchant de plus en plus du haut des podiums. Pour preuve, Dorothee Schneider et Showtime FRH ont aujourd’hui signé leur plus belle reprise, créditée d’un superbe 90.561 %. Une première au dessus de la symbolique barre des 90 % pour le duo allemand ! Avec ses 90.875 %, Isabell Werth s’est adjugée une énième médaille d’or européenne. En fin de reprise, la joie de la numéro un mondiale était intacte, comme si elle venait de remporter sa première médaille d’or, applaudie en cadence par un public enfin un peu plus nombreux en ce samedi après-midi.

Plus en détails, les transitions passage-piaffer et l’utilisation de la carrière dans la chorégraphie déroulée par Isabell Werth ont été jugées à 10 par tous les juges, sans exception. Après avoir signé un très beau 90.450 % à Aix-la-Chapelle il y a une poignée de semaine, la paire peut même se targuer d’avoir amélioré son record personnel. Jessica von Bredow-Werndl, associée à TSF Dalera BB, a complété ce podium 100 % féminin et germanique. Auteure d’une agréable reprise, bouclée en 89.107 %, les deux complices ont aussi un peu plus la domination de leur nation. Troisième dans le Grand Prix Spécial vendredi soir, Cathrine Dufour et son puissant Atterupgaards Cassidy terminent cette fois au pied du podium, malgré une prestation maîtrisé de bout en bout, sur des musiques modernes et originales. Enfin, Judy Reynolds, la surprenante irlandaise, complète le top 5, aux rênes de Vancouver K, après avoir largement aidé son équipe à décrocher une place historique pour les Jeux Olympiques.

En l’absence de Charlotte Dujardin, et après les délicatesses connues par Carl Hester aujourd’hui avec son jeune fils de Diamond Hit, l’Allemagne apparaît plus que jamais comme LA nation du dressage. Reste à savoir si un couple, ou une nation, parviendra à mettre fin à cette hégémonie lors des prochaines échéances olympiques et continentales.