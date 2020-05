Les écuries Deeridge Farms n’accueilleront plus de concours

Hier, les propriétaires des écuries Deeridge Farms, situées à Wellington, en Floride, ont annoncé qu'ils n'accueilleraient plus de concours, en raison notamment de la crise liée au Covid-19.

Hier soir, un communiqué de presse publié par les propriétaires des écuries Deeridge Farm, basées à Wellington, en Floride, a annoncé l’arrêt des compétitions dans l’enceinte de leur propriété. En effet, cette vaste et belle structure floridienne accueille des concours de saut d’obstacles de haut niveau depuis quelques années déjà, notamment une étape de la Coupe du monde Longines depuis 2016 ainsi qu’une Coupe des nations Longines depuis 2019. Mais face à la grave crise du Covid-19 qui s’est abattue sur le monde, les propriétaires des installations et co-organisateurs des événements ont décidé de ne plus organiser de concours. “Ce fut un grand honneur d’accueillir les Palm Beach Masters à Deeridge Farms“, a déclaré Lou Jacobs, dont la famille est propriétaire des installations Deeridge Farms. “Depuis le début, ma famille s’est engagée à produire un événement de calibre international au profit des cavaliers internationaux les plus accomplis. Nous sommes très fiers de ce circuit, qui a permis de promouvoir le saut d’obstacles de haut niveau.“

Ingmar De Vos, président de la Fédération équestre internationale, regrette également la disparition de cette compétition. “Nous sommes bien sûr désolés d’apprendre que ces étapes de la Coupe du monde Longines de saut d’obstacles et de la Coupe des nations Longines n’auront plus lieu à l’avenir et que l’organisateur arrête son activité. Le monde entier fait face à une situation sans précédent, et nous témoignons des effets dévastateurs de la pandémie de Covid-19, non seulement sur le calendrier de la FEI, mais aussi sur l’ensemble de la communauté équestre.“

