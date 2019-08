Les équipes de France pour les championnats d’Europe sont connues

À la suite du choix fait par les sélectionneurs nationaux, la Fédération française d’équitation a communiqué la liste des couples qui représenteront la France à l’occasion des championnats d’Europe de saut d’obstacles et de dressage, du 19 au 25 août prochain à Rotterdam (Pays-Bas). Les complétistes s’exprimeront quant à eux une semaine après, à Luhmühlen (Allemagne).



Pour les dresseurs, Jan Bemelmans a communiqué son choix. Sont sélectionnés, dans l’ordre alphabétique :

– Morgan Barbançon Mestre & Sir Donnerhall II, propriété de sa cavalière – Groupe 1

– Stéphanie Brieussel & Amorak, propriété Dominique Brieussel et de sa cavalière – Groupe 1

– Charlotte Chalvignac & Lights of Londonderry, propriété Bernadette Brune – Groupe 1

– Arnaud Serre & Ultrablue de Massa, propriété Anne-Sophie Bernard de la Gatinais – Groupe 1





Du côté des cavaliers de complets, Thierry Touzaint a fait confiances aux couples suivants :

– Jean-Lou Bigot & Utrillo du Halage, propriété de Florence Assar – Groupe 1

– Sidney Dufresne & Trésor Mail, propriété Iris de Fleurieu et Agnès Trouble – Groupe 1

– Alexis Goury & Trompe l’œil d’Emery, propriété de son cavalier – Groupe 1

– Christopher Six & Totem de Brecey, propriété de Juliane et François Souweine – Groupe 1

– Nicolas Touzaint & Absolut gold*HDC, propriété du Haras des Coudrettes – Groupe 1

– Thibaut Vallette LCL & Qing du Briot*ENE-HN, propriété de l’IFCE – Groupe 1





L’attente se faisait attendre, mais Thierry Pomel et le staff français viennent de communiquer la liste des couples sélectionnés en saut d’obstacles :

– Roger-Yves Bost & Sangria du Coty, propriété d’Equiblue et Bosty Jump

– Nicolas Delmotte & Urvoso du Roch, propriété de Marie-Claude Morlion – Groupe 1

– Alexis Deroubaix & Timon d’Aure, propriété d’André et Annick Chenu – Groupe 1

– Pénélope Leprevost & Vancouver de Lanlore, propriété de François Vorpe – Groupe 1

– Kevin Staut & Calevo 2, propriété de Dariusz Slupczynski – Groupe 1