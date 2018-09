Les Etats-Unis champions du monde de jumping

Avant-hier, ce fut une sacrée bataille pour la finale par équipes des Jeux équestres mondiaux de Tryon, aux Etats-Unis. Au terme d’un barrage inédit pour la médaille d’or, ce sont les Américains qui ont triomphé, reléguant les Suédois à la place de vice-champions. “C’était incroyable!”, a déclaré leur chef d’équipe Robert Ridland. “Tout d’abord, il y avait peu de chances qu’il y ait un barrage pour la première place… Ce n’était pas ce que nous attendions, mais le sport a tout de même été incroyable!”

En tête depuis de la compétition et grands favoris pour le titre, les Suisses ont perdu leur avance dès le début de cette épreuve, écopant de treize points de pénalité de Werner Muff avec Daimler. S’en est suivie la malheureuse élimination de Janika Sprunger, essuyant deux refus de l’exceptionnel Bacardi VDL sur l’obstacle numéro 2. Se classant quatrième, et donc parmi les six nations qualifiées pour les Jeux olympiques, les Suisses ont décroché leur billet pour Tokyo 2020, tout comme les Pays-Bas et les étonnants Australiens.

Cette épreuve a été des montagnes russes du début à la fin, et les Suédois, quatrièmes avant le top départ, ont mis la pression pour ne rien ajouter au score de 20.59 points de la veille. Henrik von Eckermann, sur Toveks Mary Lou, Malin Baryard- Johnsson, avec H&M Indiana, et Fredrik Jonsson avec Cold Play ont signé trois brillants sans-faute. Cela a suffi à dépasser les Allemands, dont le total est passé à 22.09 points malgré les parcours parfaits de Simone Blue et Marcus Ehning.

Et même si les espoirs américains étaient grands, la victoire s’est jouée jusqu’à la fin. Devin Ryan a ouvert les comptes avec une seule erreur à la dernière seconde, puis Adrienne Sternlicht et Cristalline ont amassé cinq points. Mais Laura Kraut est arrivée à la rescousse, guidant Zeremonie vers un sans-faute incroyable, qui n’a pas manqué d’être applaudi comme il se doit. À égalité après cette dernière manche, les Etats-Unis et la Suède ont dû courir un barrage historique pour décrocher la médaille. Finalement départagés par seulement deux secondes de différence, ce sont les Américains qui ont remporté le titre de champions du monde.

“Mes meilleurs amis et ma famille sont ici et je ne pense qu’à ce qui vient de se passer”, a déclaré, en larmes, la jeune américaine Adrienne Sternlicht. “Je ne veux vraiment pas être réveillée de ce rêve! J’aime tellement ma jument. McLain a été le mentor le plus incroyable pour moi. Je suis si reconnaissante que Robert Ridland ait eu confiance en moi pour m’avoir sélectionné dans cette équipe. Être championne du monde avec Laura et Devin et McLain, trois cavaliers que j’ai honnêtement admiré toute ma vie… Ce fut une journée merveilleuse!”