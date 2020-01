Les événements équestres à ne pas manquer en 2020

LES DISCIPLINES OLYMPIQUES

À l’international :

– 15 au 19 avril : Finale de la Coupe du monde de saut d’obstacles à Las Vegas (É-U).

– 15 au 19 juillet : championnats d’Europe Poney de saut d’obstacles, concours complet et dressage à Strzegom (POL).

– 19 au 26 juillet : championnats d’Europe Jeunes Cavaliers, Juniors et Enfants de saut d’obstacles à Vilamoura (POR).

– 24 juillet au 8 août : Jeux olympiques de saut d’obstacles, concours complet et dressage à Tokyo (JAP).

– 27 juillet au 2 août : championnats d’Europe Jeunes Cavaliers et Juniors de concours complet et dressage à Hartpury (G-B-).

– 5 août au 9 août : championnats du monde de Jeunes Chevaux de dressage à Verden (ALL).

– 18 août au 23 août : championnats d’Europe Enfants et U25 de dressage à Budapest (HON).

– 26 août au 31 août : Jeux paralympiques de dressage à Tokyo (JAP).

– 10 au 13 septembre : championnats des Balkans de saut d’obstacles à Zagreb (CRO).

– 17 au 20 septembre : championnats du monde des Jeunes Chevaux de saut d’obstacles à Lanaken (BEL).

– 1 au 4 octobre : finale des Coupes des nations Longines de saut d’obstacles à Barcelone (ESP).

– 15 au 18 octobre : championnats du monde des Jeunes Chevaux de concours complet au Lion d’Angers (FRA).

À l’échelle nationale :

– 16 au 19 avril : championnat de France de concours complet à Pompadour (FRA).

– 23 au 26 avril : championnat de France de saut d’obstacles à Marnes-la-Coquette (FRA).

– 2 au 5 juillet : championnat de France de dressage à Vierzon (FRA).

– 28 août au 6 septembre : Grande semaine de l’élevage de saut d’obstacles à Fontainebleau (FRA).

– 16 au 20 septembre : Grande Semaine de l’élevage de concours complet à Pompadour (FRA).

– 24 au 27 septembre : Grande Semaine de l’élevage de dressage à Saumur (FRA).

LES DISCIPLINES NON-OLYMPIQUES

À l’international :

– 7 au 9 février : Finale de la Coupe du monde d’attelage à Bordeaux (FRA).

– 14 au 18 juillet : championnats du monde Seniors, Jeunes Cavaliers et Juniors de reining à Givrins (SUI).

– 28 juillet au 2 août : championnats du monde Seniors et Juniors de voltige à Flyinge (SUÈ).

– 6 août au 9 août : championnats du monde de para-attelage à Schildau (ALL).

– 31 août au 6 septembre : championnats du monde d’attelage à quatre chevaux à Kronenberg (P-B).

– 3 au 6 septembre : championnats du monde d’endurance à Pisa (ITA).

– 17 au 20 septembre : championnats d’Europe de voltige à Fontainebleau (FRA).

– 25 au 27 septembre : championnats d’Europe Jeunes Cavaliers et Juniors d’endurance à Vic (ESP).

– 21 au 26 octobre : championnats du monde d’attelage à un cheval à Pau (FRA).

À l’échelle nationale :

– 28 au 30 août : championnat de France d’endurance à Monpazier (FRA).

– 3 et 4 octobre : Grande Semaine de l’élevage de chevaux d’attelage à Compiègne (FRA).

– 7 au 11 octobre : Grande Semaine de l’élevage d’endurance à Uzès (FRA).