Cette année, les trophées de la Fédération équestre internationale (FEI) donnent l’occasion au public de choisir ses favoris parmi les gagnants des FEI Awards au cours de la dernière décennie. Dans une année où les sports équestres ont été immobilisés par la pandémie de Covid-19, retour en arrière pour choisir le meilleur des meilleurs parmi les cinq catégories des FEI Awards.

Les gagnants dans chacune des cinq catégories seront entièrement choisis par le public et les votes pourront être exprimés sur FEI.org à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 22 novembre. Les gagnants seront annoncés la deuxième semaine de décembre.

Il y a cinquante-cinq nominés représentant dix-neuf nations dans les cinq catégories de prix: “Longines FEI Rising Star”, “Peden Bloodstock FEI Best Athlete”, “Cavalor FEI Best Groom”, “FEI Against All Odds” et “FEI Solidarity”. La liste complète des nominés est disponible ici .

“Ces prix sont une façon d'honorer les héros de notre sport à travers leurs histoires étonnantes de résilience, de sport, de détermination et de passion”, a déclaré le président de la FEI, Ingmar De Vos. “L'équitation n'est pas seulement un sport, mais un mode de vie pour de nombreuses personnes et ce fut une année désespérément difficile pour la communauté équestre, comme elle l'a été pour tout le monde, dans tous les secteurs. Maintenant, plus que jamais, nous devons nous concentrer sur les avantages que notre sport a à offrir et célébrer les fantastiques ambassadeurs que nous avons et qui font la différence à la fois sur les terrains de concours et dans les coulisses.”

Depuis leur lancement en 2009, ces trophées de la FEI sont devenus une date clé du calendrier équestre annuel et ont pris de l’importance au cours de la dernière décennie. Les catégories “FEI Best Athlete” et “FEI Rising Star” ont mis en lumière un grand nombre de nominés du monde entier, parmi lesquels de nombreux cavaliers mis à l’honneurs lors des Jeux équestres mondiaux, olympiques ou paralympiques.

Avec neuf récompenses au total, l'Allemagne compte le plus grand nombre d’athlètes récompensés et est également en tête du classement dans la catégorie “FEI Best Athlete”, avec cinq victoires en onze ans.

Les athlètes germaniques de différentes disciplines olympiques ont remporté le trophée FEI du meilleur athlète trois années de suite. La gagnante de 2019, Ingrid Klimke, l'une des complétistes les plus titrées au monde, a été la troisième femme allemande à remporter ce prix, suivant les traces de la championne du monde de saut d'obstacles Simone Blum en 2018 et l’athlète six fois médaillée d'or olympique en dressage, Isabell Werth, en 2017.

L'Allemagne a également été au premier plan concernant le “FEI Rising Star Award”, avec la famille Rothenberger, qui l'a remporté à deux reprises : Sönke en 2016 et sa sœur Semmieke l'année dernière.

Parallèlement à la reconnaissance des réalisations sportives individuelles, le prix FEI du meilleur groom souligne leur travail, et ils sont souvent les héros méconnus du sport équestre. Les Britanniques ont dominé cette catégorie. Il y a eu une double célébration en 2016 lorsque le champion olympique Nick Skelton et son groom de longue date Mark Beever ont été couronnés meilleur athlète et meilleur groom. Jackie Potts a gagné en 2014 pour sa longue collaboration avec la légende du concours complet William Fox-Pitt, tandis qu'Alan Davies, le groom en chef des superstars du dressage Carl Hester et Charlotte Dujardin, a remporté le titre en 2017.

Le prix FEI de la solidarité a mis en avant un certain nombre de projets de développement équestre, d'individus et d'organisations qui ont profité au sport et aux communautés dans des pays comme Haïti, l'Afrique du Sud, Singapour, l'Uruguay, la Zambie et la Grande-Bretagne. Lors de la remise des prix de 2018 à Manama, au Bahreïn, le “FEI Solidarity Award” a été décerné à The Horsemanship Movement, fondé par la star chinoise du concours complet Alex Hua Tian et son ami Philip Wong. Le programme vise à améliorer la vie des enfants migrants en établissant un partenariat positif avec les chevaux, ainsi qu'à repositionner les sports équestres en tant qu'activité axée sur des valeurs, riche en éducation pour les enfants. À la suite à sa victoire en 2018, Alex Hua Tian est devenu le seul individu à avoir obtenu deux distinctions aux FEI Awards, après avoir également remporté “FEI Rising Star Award” lors du gala inaugural des FEI Awards en 2009 à Copenhague, au Danemark. Il a obtenu cette reconnaissance à la suite de ses débuts olympiques aux Jeux de Hong-Kong en 2008, à l'âge de 18 ans, où il est devenu le premier athlète olympique chinois pour les sports équestres le plus jeune complétiste de l'histoire olympique.

Le prix “FEI Against All Odds” est peut-être le plus inspirant de toutes les catégories, et a mis en avant des histoires équestres faites de courage, d'espoir et de foi. Ce trophée, décerné à une personne qui a poursuivi ses ambitions équestres malgré un handicap physique ou des circonstances personnelles extrêmement difficiles, a été remporté par des athlètes d'Australie, du Brésil, de Chine, d'Allemagne, d'Haïti, de Palestine, d'Uruguay et des États-Unis.

“Cette année, plus que jamais, je vous invite tous à montrer votre soutien aux multiples nominés dans les différentes catégories”, a déclaré Ingmar De Vos. “La communauté équestre a été poussée dans ses retranchements cette année, mais en est sortie plus forte. C'est l’occasion de nous unir et de célébrer la résilience de notre communauté face à l'adversité.”

