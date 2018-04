Les Français en forme à Vilamoura et Cagnes-sur-Mer

Dans la grosse épreuve de vendredi du CSI 3* de Vilamoura, au Portugal, une 1,45m courue contre la montre, joli chassé-croisé entre les Portugais et les Français. Pour huit centièmes de seconde, c’est le Portugais Hugo Tavares qui l’a emporté avec Phebus du Fief devant le Français Morgan Bordat sur Uma. On a retrouvé le Portugal à la troisième place grâce à Mario Wilson Fernandes et Tidelio des Nauves, qui ont précédé de trois centièmes Laurent Goffinet sur Atome des Etisses. À noter que les quatre premiers chevaux sont tous Selle Français.

Laurent Goffinet, également douzième de cette grosse épreuve avec Delphi, a réussi une très bonne journée puisqu’avec Valkyrie Condéenne, il s’est classé deuxième de l’épreuve à 1,40m, remportée par l’Irlandais Michael Pender sur Elle van Overis Z. Le Normand a également remporté une épreuve à 1,35 m avec Alicante de Moune, épreuve où l’on retrouve le Français David Jobertie à la cinquième place avec Un Diamant d’Azif.

De très bons résultats qui vont quelque peu atténuer la peine de Laurent Goffinet, qui avait vu hier sa jument de tête, Quinette du Quesnoy, se blesser à l’issue de la grosse épreuve. Après des examens vétérinaires approfondis, il s’avère que la blessure est irréversible et que Quinette du Quesnoy ne pourra plus sauter en compétition. Elle sera donc consacrée à la reproduction, au Haras de Lacke qui en est propriétaire.

Olivier Perreau s’impose à Cagnes-sur-Mer

Toujours vendredi mais au CSI 2* de Cagnes-sur-Mer, l’épreuve à 1,45 m comptant pour le classement mondial a vu quatre-vingt-dix-sept couples prendre le départ. Ils sont vingt-quatre à s’être qualifiés pour le barrage, mais vingt-deux à y participer, puisque Thierry Rozier avec Venezia d’Ecaussines et Axel Van Colen sur Silhouette Island ont choisi de ne pas y prendre part.

Seuls cinq concurrents ont réussi le double sans-faute et c’est le Français Olivier Perreau qui s’est montré le plus rapide avec Dolce Deceuninck pour s’imposer avec un centième de seconde d’avance sur le Suisse Gianluca Agustoni en selle sur Uzo van het Hobos. À un peu plus d’une demi-seconde, Robert Breul monte sur la troisième marche du podium avec Arsouille du Seigneur. Il a été suivi par Félicie Bertrand avec Creta LS La Silla et la Danoise Benedikte Rie Truelsen sur Cassina Z. Sa compatriote Gitte Dahl a été la plus rapide de ce barrage avec Conan, mais a écopé d’une faute.

Dans l’autre épreuve du CSI 2* de ce vendredi, à 1,35 m au chronomètre les Français ont fait carton plein puisqu’ils ont occupé les huit premières places. C’est Raphaël Goehrs et Vivaldi de B’Neville qui l’ont emporté avec près d’une seconde d’avance sur Sofian Misraoui et Scarlet d’Enfer tandis que Marion Skalli et Carmen VD E ont pris la troisième place. Ils sont suivis par Timothée Anciaume/Ulster de Nantuel, Robert Breul/Astone de Beaufour, Mélanie Cloarec/Viola O’Moulin, Thomas Lévêque/Seurat Galotière et Kevin Staut/Uraeus Blanc*HDC.