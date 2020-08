Les honneurs pour Scott Brash à Grimaud

L’Hubside Jumping de Grimaud, dans le Var, a proposé aux cavaliers un CSI 4* le week-end dernier. Le Grand Prix, qui s’est tenu samedi soir en nocturne, a vu la victoire de l’Écossais Scott Brash en selle sur Hello Jefferson, auteurs du double sans-faute le plus rapide. Le couple a devancé le Tricolore Edward Levy avec Rebeca LS et le Belge Jos Verlooy sur Igor.

Quarante-quatre couples ont pris le départ samedi soir du Grand Prix du CSI 4* de l’Hubside Jumping de Grimaud. Une épreuve à 1,55m, dessinée par le chef de piste italien Andrea Colombo, qui a vu sept couples déjouer les difficultés pour se qualifier pour le barrage. Sept couples ont été piégés par le chronomètre et ont été sanctionnés d’un point de temps dépassé lors du tour initial, dont le Français Laurent Goffinet avec Atome des Étisses.

Sur la piste varoise, l’Écossais Scott Brash a réalisé le double sans-faute le plus rapide en compagnie de Hello Jefferson (39’’52). Il s’agit de la première victoire en Grand Prix du couple, qui était de l’équipe britannique gagnante de la Coupe des nations de Dublin, en août 2019.

Equitation L’étape du Grand National de Cluny pour Benoit Cernin IL Y A UN JOUR

“Je suis ravi et enchanté du travail de Jefferson ! C’est vraiment un cheval exceptionnel, particulièrement puissant. Cela a pris un certain temps pour que l’on se mette ensemble, mais désormais, je pense que nous formons un vrai couple qui fonctionne. Nous évoluons ensemble depuis deux ans, mais il nous a bien fallu plusieurs mois avant de réellement former un couple. Il est brillant et très intelligent. Il n’y a eu que sept barragistes ce soir, mais je tiens vraiment à féliciter le chef de piste qui a fait un super travail. Son rôle n’était pas simple avec l’extraordinaire plateau avec lequel il devait composer : il n’y avait pratiquement que des cavaliers et des chevaux que l’on croise habituellement sur des CSI 5*. Il lui fallait alors proposer un parcours de niveau 5*, sans quoi il y aurait eu vingt sans-faute au premier tour, ce qui n’est pas souhaitable. Donc vraiment, bravo à Andrea Colombo : ses parcours étaient justes pour les chevaux, et il y a eu des fautes sur tous les obstacles. J’avais regardé le barrage d’Edward Levy, parti en numéro 1. Sa jument a une foulée très rapide mais qui m’a semblée plus courte que celle de Jefferson. J’ai donc tout misé sur la grande foulée de mon cheval pour enlever une foulée avant le dernier obstacle. Il est possible d’ailleurs que j’en aie enlevées d’autres sur le parcours. C’est le deuxième Grand Prix 4* que je remporte ici à l’Hubside Jumping. J’adorerais accrocher à mon palmarès le Grand Prix du CSI 5* de la semaine prochaine ! Sadri Fegaier a fait un travail d’organisateur exceptionnel. Les avis sont unanimes parmi les cavaliers et nous lui sommes tous très reconnaissants (pour cause, le patron du haras des Grillons est le seul organisateur à avoir maintenu des CSI 5* extérieurs cette année, ndlr). Le Grand Prix en nocturne ce soir nous a rappelé à tous cette atmosphère si particulière que nous aimons tous. C’était vraiment sympa. Je crois que nous en avions besoin”, s’est exprimé le grand vainqueur du jour à l’issue de sa victoire.

Le jeune Tricolore Edward Levy et Rebeca LS sont encore passés à un cheveu de la victoire, eux qui étaient déjà deuxièmes du Grand Prix du CSI 5* sur la même piste en juillet. Partis en premiers au barrage, le Normand et sa jument de quatorze ans ont imposé un temps de référence de 40’’18, et sont restés en tête jusqu’au passage de Scott Brash. Le cavalier a montré qu’il était l’homme en forme du moment, puisqu’il s’était imposé avec Sirius Black la semaine passée dans le CSI 3* du Longines Deauville Classic.

Jos Verlooy et Igor, couple champion d’Europe par équipe et médaillé de bronze en individuel l’an passé aux Européens Longines de Rotterdam, ont pris la troisième place, à huit centièmes d’Edward Levy.

Les Tricolores Simon Delestre et Pénélope Leprevost ont également signé un double sans-faute, synonyme de quatrième et cinquième place. Le Lorrain était associé à Berlux Z tandis que la Normande avait sellé le prometteur Excalibur de la Tour Vidal*GFE.

Parmi les derniers cavaliers qualifiés pour cette finale au chronomètre, l’Irlandais Darragh Kenny a écopé d’une faute avec Balou du Reventon, tandis que Roger-Yves Bost a connu moins de réussite aux rênes de Castleforbes Vladimir, puisqu’ils sont sortis de piste avec quatorze points.

Cette semaine, l’Hubside Jumping continue dans le Golfe de Saint-Tropez. Dès jeudi, la deuxième semaine de compétition prendra place avec des épreuves labélisées 1*, 2* mais surtout 5*.

Equitation Les Jeunes ont rendez-vous au Fontainebleau Classic Summer Tour la semaine prochaine 21/08/2020 À 09:56