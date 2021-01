Les huit nations au départ du CSIO 5* de La Baule ont été dévoilées. C’est à La Baule, en Loire-Atlantique, du 13 au 16 mai 2021, que sera donné le coup d’envoi du circuit Coupes des nations Longines pour la Division 1 européenne. La seule étape française des sept qualificatives européennes avant la finale mondiale de Barcelone sera, pour les sélectionneurs nationaux en présence, l’occasion d’une revue d’effectifs de leurs meilleurs couples en vue des Jeux olympiques de Tokyo. Cette année, dix nations de la D1, parmi les meilleures du monde, seront en compétition dans le circuit Coupe des nations Longines : Allemagne, Belgique, France, Grande-Bretagne, Irlande tenante en titre en 2019, Italie, Norvège, Pays-Bas, Suisse, Suède. Chacune des équipes en lice a sélectionné quatre étapes qualificatives pour tenter de décrocher les précieux points qui leur permettront d’accéder à la finale mondiale en Espagne. L’étape de la Coupe des nations Longines de La Baule, qui se déroulera vendredi 14 Mai à 14h, réunira huit nations au départ : Brésil, France, Irlande, Italie, Mexique, Pays-Bas, Suisse, Suède. À l’exception du Brésil et du Mexique, les six autres pays tenteront de décrocher les premiers points de qualification pour la finale mondiale de Barcelone qui aura lieu du 30 septembre au 3 octobre 2021. Dans le même temps aura lieu le soixantième anniversaire du Longines Jumping international de La Baule. Thierry Pomel, sélectionneur national de l’équipe de France de saut d’obstacles, alignera une équipe forte à La Baule pour recueillir les premiers points. Dans cette quête, les Bleus disputeront ensuite les Coupes des nations de Suisse (à Saint-Gall, du 3 au 6 juin), de Pologne (Sopot, du 17 au 20 juin) et des Pays-Bas (Rotterdam, du 24 au 27 juin). À noter que le CSIO 5* de La Baule servira d’étape préparatoire pour la sélection de l’équipe de France en vue des Jeux olympiques de Tokyo.