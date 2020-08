Les Jeunes ont rendez-vous au Fontainebleau Classic Summer Tour la semaine prochaine

Du 27 au 30 août, le Fontainebleau Classic Summer Tour est de retour sur les pistes du mythique stade équestre du Grand Parquet de Fontainebleau. Le premier week-end, un CSIO est dédié à la jeunesse, avec notamment des Coupes des nations Enfants, Poneys, Juniors et Jeunes Cavaliers. Rendez-vous dès jeudi prochain.

Du 27 au 30 août aura lieu un CSIO Jeunes sur le stade équestre du Grand Parquet de Fontainebleau, rendez-vous international unique en France. Épreuves phares de ce week-end, les Coupes des nations des Enfants, Poneys, Juniors et Jeunes Cavaliers s’annoncent comme toujours très disputées. Ce dernier week-end d’août sonne la fin de l’été mais surtout le début de quatre jours de compétitions intenses.

Le dimanche 30 août marquera le dénouement de toutes les compétitions sportives. Sur le Petit Parquet, les délégations pourront vibrer devant les Grands Prix Enfants (1,30m), Juniors (1,40m) et des Jeunes Cavaliers (1,45m). Pour sa part, le verdoyant Terrain d’Honneur accueillera le Grand Prix à 1,45m du CSI dédié aux cavaliers de Moins de cingt-cinq ans. Seul le Grand Prix du CSIOP, coté à 1,30m, se déroulera le samedi 29 août, également sur le Terrain d’Honneur.

Ci-dessous les différentes équipes de France sélectionnées par Olivier Bost, sélectionneur national jeunes, et l’encadrement fédéral:

Équipe de France Poneys

Lola Brionne – Ecurie Brionne (31) & Clémentine, propriété d’A. Leclercq

Jeanne Hirel – Haras de la Colline & Armène du Costlig, propriété de la Scea Hirel

Ilona Mezzadri – La Clémenterie & Callas Rezidal Z, propriété de la Sarl Horse Trading

Nohlan Vallat – CE de la Roche (42) & Urlevent d’Hurlevent, propriété de son cavalier

Anna Szarzewski – CH des Etangs de Meudon (92) & Vaughann de Vuzit, propriété de F. Szarzewski

Équipe de France Enfants

Toscane Carloni Richard – Pôle international du Cheval (14) & Ambre d’Ermisserie, propriété de la S.a.s Ecurie BTCR

Lisa Deruel – CH de Peyraud (63) & Udjira Rouge, propriété de F. Deruel, K. Puissochet et de sa cavalière

Victor Houze – Ecuries des Bruyères (59) & Arnacoeur Bruyères, propriété de C. Houze

Capucine Prudhomme – Ecurie d’Oiselay (84) & Une Sauterelle, propriété de M-T Prudhomme

Alexandre Real – Ecurie du Petit Bois (59) & Sire de St Simeon, propriétaire sur liste rouge

Équipe de France Juniors

Alice Lainé – Ecurie de la buqueuse (62) & Emerald Sitte*Litière-Cheval.com, propriété de B. Lainé

Eden Leprévost Blin-Lebreton – Pôle international du cheval (14) & Quivoila, propriété de la Société L’Eden

Jules Orsolini – Ecurie de Breteuil (78) & Qlandestin SAS, propriété de son cavalier.

Mathilde Pinault – Euro Equestrian Trade (78) & Kira Van Het Bokkenhof, propriétaire sur liste rouge

Ramatou Ouedrago – Domaine de la Veyrière (06) & Consul DL Vie Z*GFE, propriété S.a.s Groupe France Elevage.

Équipe de France Jeunes Cavaliers

Antoine Ermann – CE de Chavigny (71) & Azur du Vinnebus, propriété de J-Y Ermann

Nina Mallevaey – Ecuries de Willems (59) & Virtuose Champeix, propriété de la Sarl CHEV’EL

Leona Mermillod Baron – Sarl Equipassion (74) & Chanel de la Claye, propriété de V. Gillo

Jeanne Sadran – Brice Grugeon (31) & Unforgettable Damvil*des Islots, propriété de la Sarl CHEV’EL

Alice Vancrayelynghe – Ecurie Vancrayelynghe (80) & By Talma, propriété de M. Guiot

“Nous sommes vraiment très heureux que la France accueille un événement jeunes après cette saison avortée. C’est une belle récompense pour le travail de toute l’équipe. Les cavaliers se sont bien préparés cet hiver lors des stages fédéraux et ils vont enfin avoir l’opportunité de mettre cela en œuvre sur une Coupe des nations. Pour faire la sélection, toute l’équipe et moi nous sommes appuyés sur les compétitions FFE, en particulier sur le circuit Grand National FFE AC-Print et les Tournées des As, ainsi que sur le classement permanent des cavaliers. Nous n’avons pas de visibilité sur la suite de la saison, nous allons donc profiter de cette compétition pour donner le meilleur de nous-mêmes”, a réagi Olivier Bost.

Parallèlement aux CSIO Jeunes, un CSIP, un CSI U25 et des épreuves nationales Poneys, Amateurs, Préparatoires et Clubs se tiendront dans le cadre du Fontainebleau Summer Classic Tour. Les épreuves Clubs et Poneys débuteront dès le jeudi 27 août et se dérouleront sur le Spring Garden. Les épreuves Amateurs, réservées aux cavaliers de vingt-cinq ans et moins, ainsi que les Préparatoires se tiendront sur le Spring Garden et la Carrière des Princes, à l’exception d’une épreuve Amateur Élite 1,25m pour laquelle les cavaliers engagés auront la chance de fouler la piste flambant neuve du Petit Parquet.

Un second week-end de compétition est programmé avec des CSI 2*, 1*, Jeunes Chevaux et Amateurs, du 3 au 6 septembre.

Crédit photo: Oriane Moureton

