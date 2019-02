Les Longines Masters prennent leurs quartiers à Hong Kong

Ce week-end, du 15 au 17 février, une partie de la planète saut d’obstacles aura les yeux rivés sur Hong Kong à l’occasion de ses Longines Masters. Comme pour toutes les étapes du Longines Masters, deux épreuves attireront tout particulièrement l’attention du public avec le Longines Speed Challenge et le Grand Prix Longines du dimanche.

L’année dernière, le Longines Speed Challenge, épreuve de vitesse très impressionnante où le public a la possibilité d’encourager les cavaliers, a vu l’Allemand Philipp Weishaupt s’imposer avec son fils de Chacco Blue, Chacon. La deuxième place avait été occupée par le Normand Patrice Delaveau et sa talentueuse Vestale de Mazure*HDC. En troisième position, Kevin Staut et sa bondissante bien que minuscule Ayade de Septon*HDC avaient su effectuer un parcours particulièrement rapide mais avaient fauté sur un obstacle. Il est important de rappeler que ce dernier couple avait remporté la victoire de ce même Longines Speed Challenge à Paris en décembre dernier. Le Normand sera bien évidemment présent pour défendre son titre à Hong Kong. Patrice Delaveau et sa Selle Français seront également au départ de cette épreuve afin de faire mieux que l’année précédente.

Mais bien entendu, le plus important pour les cavaliers est de remporter le Grand Prix Longines, qui aura lieu le dimanche 17 février. Un an plus tôt, la Marseillaise retentissait dans l’enceinte de l’Asia World-Expo, et ce grâce à Patrice Delaveau et son puissant Aquila*HDC. Il avait ainsi battu l’Autrichien Max Kühner et son étalon Cielito Lindo 2 à l’issue d’un barrage spectaculaire. Daniel Deusser et son incroyable Cornet d’Amour avaient quant à eux pris la troisième place de l’épreuve. À noter, Simon Delestre et son alezan Chesall Zimequest avait terminé septièmes du Grand Prix, et Kevin Staut et son étalon Silver Deux de Virton*HDC douzièmes. Simon Delestre participera à nouveau au Grand Prix avec l’une de ces jeunes recrues Conbelleza ou Ucello de Will. Quant à Kevin Staut, il y prendra certainement part avec Viking d’la Rousserie. Patrice Delaveau viendra lui défendre son titre avec Urcos de Kerglenn*HDC.

Toutefois, les Tricolores venus en nombre à Hong Kong (puisqu’en plus des cavaliers cités précédemment, Roger-Yves Bost et Edward Lévy viendront renforcer les rangs) auront à faire à de sérieux concurrents. Max Kühner et son fidèle Cornet Kalua seront attendus lors de ce Grand Prix, tout comme François Mathy Jr, qui vient de gagner son ticket pour la finale de la Coupe du monde Longines, devrait lui aussi être très en forme, tout comme l’Italien Luca Maria Moneta avec son fidèle Connery. L’étape Hong Kongaise devrait donc être un beau spectacle!