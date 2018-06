Les meilleurs cavaliers de complet ont rendez-vous à Luhmühlen

Hôte des championnats d’Europe l’année prochaine, Luhmühlen peut se targuer une fois de plus d’attirer une bonne partie des meilleurs cavaliers et chevaux de concours complet au monde. Cette édition 2018 couronnera dimanche un tout nouveau couple, puisque les tenants du titre Julia Krajewski et son Selle Français Samourai du Thot ont fait le choix de participer au CIC 3*, épreuve qui se déroulera en parallèle du CCI 4*.

Il y aura donc du beau monde en Allemagne ce week-end, à commencer par la numéro trois mondiale Rosalind Canter. La Britannique sera associée au hongre de quatorze ans Zenshera, neuvième de ce même concours l’année dernière et septième du CCI 4* de Pau en septembre dernier. Huitième meilleur complétiste au classement mondial, l’Américain Boyd Martin sera quant à lui au départ de cette épreuve avec l’expérimenté Shamwari 4, son complice des Jeux Équestres Mondiaux de Caen en 2014 avec qui il prenait la septième place.

Lauréate du 4* de Badminton le mois dernier sur Classic Moet, Jonelle Price tentera le doublé, cette fois avec sa jument grise Faerie Dianimo, deuxième du CIC 3* de Tattersalls il y a quelques semaines. Le public pourra également compter sur la Britannique Pippa Funnell associée à Billy Beware, les médaillées d’or par équipes et bronze en individuel aux derniers championnats d’Europe Nicola Wilson et Bulana, sans oublier l’Australien Shane Rose et son complice des Jeux Olympiques CP Qualified. Kristina Cook a, de son côté, fait le voyage avec deux chevaux, Billy the Red et Star Witness, tout comme l’Irlandais Sam Watson et le Néo-Zélandais Jesse Campbell.

Côté Français, ils seront trois à tenter leur chance dans le troisième plus gros concours de la discipline cette année. Après deux participations à Pau et Badminton entre 2015 et 2017, Hélène Vattier et Quito de Balière sont engagés pour la première fois dans ce concours allemand. Camille Lejeune sera au départ du troisième CCI 4* de sa carrière avec Tahina des Isles, une jument qui n’a encore jamais couru d’épreuve de ce niveau. Enfin, Arnaud Boiteau, membre de l’équipe championne olympique à Athènes en 2004, tentera de faire aussi bien, sinon mieux, que sa troisième place dans le CCI 4* de Pau il y a quatre ans avec son fidèle Quoriano ‘ENE-HN’ (en photo).