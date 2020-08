Les meilleurs cavaliers mondiaux se donnent rendez-vous au Longines Deauville Classic

À l’occasion de la quatrième édition du Longines Deauville Classic, qui s’annonce comme le plus bel événement de l’été en Normandie, ce n’est pas moins de vingt-et-un cavaliers du Top 50 qui se rendront au Pôle international du Cheval Longines - Deauville du 13 au 16 août. Un spectacle sportif incroyable et gratuit.

Les plus grandes fédérations nationales équestres ont décidé de sélectionner pour ce magnifique concours Normand du Longines Deauville Classic leurs meilleurs représentants dans la discipline du saut d’obstacles. Pour cette quatrième édition organisée du 13 au 16 août, la Suisse fera l’immense honneur d’être présente avec ses meilleurs représentants: le numéro un mondial au classement Longines, Steve Guerdat, et le numéro deux, le jeune Martin Fuchs. Mais elle ne sera pas la seule à venir avec ses stars. Près d’une vingtaine de nations seront au rendez-vous à l’instar de la Grande Bretagne, de l’Irlande, de l’Italie, des États-Unis d’Amérique, de la Suisse, des Pays-Bas, du Portugal, de l’Égypte, de la Colombie ou encore du Brésil. Les spectateurs pourront se délecter devant les parcours du Britannique Scott Brash, numéro neuf mondial, ou encore ceux du Belge Jos Verlooy, dix-neuvième mondial.

La France sera bien entendu de la partie avec les piliers de l’équipe de France: Julien Épaillard, quatorzième mondial et meilleur français actuel, Kevin Staut (vingt-deuxième), Pénélope Leprevost (vingt-troisième), Simon Delestre (vingt-huitième), Roger-Yves Bost (quarante-quatrième) et Alexis Deroubaix (soixante-deuxième).

Un plateau de cavaliers exceptionnel

Des cavaliers qui ont monté les marches des plus beaux podiums du monde ont confirmé leur présence.

Trois des quatre médaillés olympiques par équipes des Jeux olympiques de Rio en 2016 viendront fouler la piste du Pôle international du Cheval Longines – Deauville: Pénélope Leprevost, Kevin Staut et Roger-Yves Bost.

Laura Kraut sera également présente. L’Américaine a remporté l’or par équipes aux Jeux olympiques de Hong Kong en 2008, mais également lors des Jeux équestres mondiaux (JEM) de Tryon en 2018.

Et comment oublier Steve Guerdat, l’actuel numéro un mondial, champion olympique en individuel aux Jeux de Londres en 2012, également médaillé de bronze aux JEM de Tryon en 2018 et d’or lors de la finale de la Coupe du monde Longines de Las Vegas en 2015 et Göteborg en 2017 et 2019.

En plus du Grand Prix, une épreuve phare, le Longines Equestrian Challenge Normandie

Les passionnés et néophytes sont attendus à l’hippodrome de Deauville – La Touques le jeudi 13 août pour la première étape du Longines Equestrian Challenge Normandie: une course effrénée menée par les cavaliers du concours.

Le lendemain, rendez-vous cette fois au Pôle international du Cheval Longines Deauville pour la deuxième et dernière étape du challenge. Ce sera au tour des jockeys d’enchaîner un parcours d’obstacle sous l’œil avisé de leur binôme de jumping.

L’ensemble des épreuves sera retransmis en direct sur https://grandprix.tv/fr

