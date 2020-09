Si les cinq actuels meilleurs cavaliers de la planète connaissent désormais bien le CSI de Grimaud, son immense piste, ses installations haut de gamme, son ambiance conviviale, tous n’ont pour l’instant pas rencontré le même succès sur les obstacles. Le numéro un mondial au classement Longines, le Suisse Steve Guerdat, champion olympique en 2012, triple vainqueur de la finale de la Coupe du monde Longines de saut d’obstacles, est celui à qui le concours azuréen réussit le mieux. Engagé ce week-end à la fois dans le CSI 2* et dans le CSI 5*, le Jurassien courra après un quatrième voire un cinquième Grand Prix sur la piste varoise, après s’être déjà imposé à trois reprises: une fois dans le Grand Prix 5* en juillet, associé à Victorio des Frotards et deux fois dans des Grands Prix 2*, avec Ulysse des Forêts. Ce week-end, l’Helvète est de retour avec Victorio, sa star aux quatre Grands Prix 5* en 2020! Steve aura tout de même une sacrée concurrence face à lui: son compatriote Martin Fuchs, actuel numéro 2 mondial et champion d’Europe en titre, l’Allemand Daniel Deusser (#3), le Suédois Peder Fredricson (#4) ou encore le Belge Pieter Devos (#5) comptent bien lui rendre la tâche ardue.