Les nommés pour les FEI Awards sont connus

La Fédération équestre internationale (FEI) a publié la liste des nommés pour les FEI Awards, qui seront remis à Moscou, mi-novembre. Vingt-deux personnalités ont été sélectionnées dans cinq catégories différentes. Du côté de la catégorie meilleur athlète de l’année, deux cavaliers de saut d’obstacles suisses ont été choisis : le vainqueur de la finale de Coupe du monde Longines de Göteborg Steve Guerdat ainsi que son compatriote et ami Martin Fuchs, récent médaillé d’or aux championnats d’Europe Longines de Göteborg. Tous deux sont en lice face à la double médaillée d’or des championnats d’Europe de concours complet, l’Allemande Ingrid Klimke. Représentants de l’attelage et du para-dressage, Bram Chardon et Sanne Voets complèteront cette liste.



Lors de cette cérémonie, le prix du meilleur groom sera remis afin de récompenser ceux qui œuvrent en coulisses. C’est d’ailleurs dans cette catégorie que le seul Français nommé est présent. Il s’agit de Yann Devanne, le groom de Qing du Briot*ENE-HN, le complice du champion olympique par équipes et Lieutenant-Colonel Thibault Vallette. Il fera donc face au Slovaque Tim Varlec, groom de la para-dresseuse Tasmin Addison, la Néerlandaise Madeleine Broek qui officie pour Marc Houtzager, ainsi que l’Allemande Ann-Christin de Boer, groom de la cavalière olympique Helen Langehanenberg.

Les internautes pourront également voter pour le prix “Longines Rising Star”, un prix pour un projet de développement sportif, ainsi qu’un autre pour les cavaliers ayant surmonté leur handicap ou un parcours de vie difficile.



Les internautes ont jusqu’au 7 octobre pour voter. Les voies compteront pour moitié, à égalité avec un jury composé de neuf personnalités du monde équestre.