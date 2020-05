Les Normands viennent au soutien de la filière équestre

Depuis le début du confinement en France, la filière équestre, largement frappée par la crise, se mobilise. Si les cavaliers Bretons ont montré leur unité en récoltant plus de 100 000 euros grâce à une vente aux enchères, ce sont désormais les Normands qui tentent de lever des fonds.

La région Normandie, terre de cheval par excellence, se mobilise pour venir en aide aux structures équestres en difficulté. En effet, depuis le début du confinement, ces établissements ne perçoivent plus, ou quasiment plus, de revenus. En revanche, les frais, liés à l’entretien des structures et des équidés, restent présents. Armelle Hervieu, Cécile Couratier et Olivier Martin ont ainsi lancé un groupe Facebook nommé “Les Normands solidaires de la filière équestre”. Cette initiative rejoint d’autres mouvements nés ces dernières semaines. La Fédération française d’équitation a, par exemple, ouvert la plateforme “Cavalier Solidaire”, afin de lever des fonds, tout comme Philippe Rozier a mis en place les “Stages du coeur”, dont les bénéfices sont reversés aux établissements dans le besoin.

Les Normands solidaires entendent mettre en place une vente aux enchères, afin de pouvoir acheter des biens utiles aux chevaux et poneys : aliments, matériel, litière, etc.

Parmi les initiateurs de cette collecte, Olivier Martin a lui même fait un premier don de mille euros, qui en a rapidement appelé d’autres. Mille-cinq-cents personnes ont déjà rejoint la communauté Facebook. Des saillies, notamment une de Qlassic Bois Margot, l’étalon star de Simon Delestre il y a quelques années, ont notamment été mises aux enchères. Alexis Deroubaix, pilier de l’équipe de France lors des Jeux Équestres Mondiaux de Tryon en 2018, et encore l’an passé aux championnats d’Europe Longines de Rotterdam avec son tout bon Timon d’Aure, a tenu à apporter sa pierre à l’édifice. Il a ainsi cédé le tapis qu’il portait aux Etats-Unis en 2018, et le casque qui l’accompagnait aux Pays-Bas l’été dernier.

Depuis sa création, il y a quelques jours seulement, le groupe Facebook regroupe près de deux mille membres et les élans d’entraide pleuvent.

