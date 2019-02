Les résultats des CDI de Wellington et de Nice

À des milliers de kilomètres, deux concours de dressage très disputés ont eu lieu le week-end dernier. L’un à Wellington, aux États-Unis où la jeune dresseuse américaine, Kasey Perry-Glass, a ébloui son public en remportant haut la main le Grand Prix ainsi que la Reprise Libre en Musique. Un océan plus loin, dans le Sud de la France, Nice a accueilli un CDI 3* où la Suède a brillé. En effet, Patrick Kittel s’est emparé du Grand Prix sur Well Done De La Roche CMF et sa compatriote Juliette Ramel a remporté le Grand Prix Spécial en selle sur Buriel K.H.



À Nice, s’est couru un CDI 3* qui a séduit plusieurs noms importants du dressage européen. Le Suédois Patrik Kittel y a d’ailleurs brillé dès la première épreuve en s’imposant très sûrement lors du Grand Prix avec Well Done de la Roche CMF, qui n’avait pas été revu en compétition depuis sa quatrième place dans le Grand Prix et de sa cinquième place dans le Spécial aux Jeux équestres mondiaux de Tryon (JEM) de 2018. Sa compatriote Juliette Ramel en selle sur Buriel K.H, dont la dernière sortie remonte pour lui aussi aux JEM de Tryon, a obtenu une moyenne de 73,109% en nette baisse par rapport à leurs dernières performances.

En troisième position, la Française Anne-Sophie Serre a pris une jolie troisième place avec son fidèle Vistoso de Massa, notés à 72,022%. Morgan Barbançon Mestre associée à son généreux Boléro ont terminé au pied du podium, un point derrière leurs compatriotes. Pour le Grand Prix Spécial, les deux françaises ont gardé les mêmes places et ont chacune déroulé de très encourageantes reprises. Les deux Suédois ont quant à eux inversé les rôles. Juliette Ramel l’a emporté sur son KWPN avec 76,064%, une moyenne quasi semblable à celle obtenue aux JEM de 2018. À moins d’un point derrière, Patrick Kittel a déroulé un Grand Prix Spécial là encore décevant par rapport à leurs performances précédentes.



Un océan plus loin se déroulait le CDI-W de Wellington. Kasey Perry-Glass a remporté le Grand Prix avant de s’imposer dans la Reprise Libre en Musique avec son magnifique Goerklintgaards Dublet. Âgé de seize ans, ce dernier a réalisé un Grand Prix remarqué, lors duquel seul le manque d’engagement dans le trot allongé les a quelque peu pénalisés. Le couple a ainsi été noté à 77,217%, leur meilleur score ensemble. En deuxième place, la Suédoise Tinne Vilhelmson Silfvén avec Don Auriello ont reçu un 73,804%. Juste derrière eux, Shelly Francis et son fidèle Danilo ont pris la troisième place. La Libre a certainement été l’un des plus beaux moments de la carrière de Kasey Perry-Glass où elle a hérité de l’excellente moyenne de 83,425%, leur meilleure note ensemble. Avec Dublet, elle a réussi une reprise légère et élégante avec un galop équilibré, une pirouette au passage en fin de parcours relevée, et des appuyers soutenus. Elle a d’ailleurs été fortement applaudie par le public floridien au terme de sa performance. Derrière elle, on retrouve le même duo que leur du Grand Prix avec Tinne Vilhelmson Silfvèn sur Don Auriello (80,950%) et Shelly Francis avec Danilo (80,050%).