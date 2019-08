Les sélections pour les championnats d’Europe de Rotterdam pleuvent

Les sélectionneurs de plusieurs grandes nations ont déjà fait leur choix pour les championnats d’Europe Longines de Rotterdam, où l’Italie, l’Irlande, la France, la Belgique, le Portugal, l’Espagne et la Grande-Bretagne tenteront de décrocher une qualification olympique.



La Suisse emmenée par Andy Kistler, sera défendue par les couples suivants :

– Paul Estermann et Lord Pepsi

– Martin Fuchs et Clooney 51

– Steve Guerdat et Albführen’s Bianca

– Beat Mändli et Dsarie

– Nicklaus Rutschi et Cardano CH



L’équipe suédoise d’Henrik Ankacrona sera composée de cinq couples particulièrement en forme :

– Malin Baryard-Johnsson & H&M Indiana

– Peder Fredricson & H&M All In ou H&M Christian K

– Fredrik Jönsson & Cold Play

– Henrik von Eckermann & Tovek’s May Lou

Réserviste : Evelina Tovek & Dalila de la Pomme



Le sélectionneur belge Peter Weinberg a choisi :

– Niels Bruynseels & Delux van T&L

– Pieter Devos & Claire Z

– Jos Verlooy & Igor

– Grégory Wathelet & MJT Nevados

Réservistes : Jérome Guéry et Quel Homme de Hus



Pour l’échéance, Di Lampard et la fédération britannique ont choisi :

– Scott Brash & Hello M’Lady

– Amanda Derbyshire & Luibanta BH

– Ben Maher & Explosion W

– Laura Renwick & Dublin V

– Holly Smith & Hearts Destiny



Du côté de l’Irlande, Rodrigo Pessoa a choisi son quintette :

– Darragh Kenny & Balou du Reventon

– Peter Moloney & Chianti’s Champion

– Cian O’Connor & PSG Final (en photo)

– Paul O’Shea & Skara Glen’s Machu Picchu

– Shane Sweetnam & Alejandro