Le Grand Hall du Pôle Européen du Cheval au Mans a accueilli dimanche le Grand Prix Pro Élite à 1,50m, point d’orgue d’un week-end de compétition à huis clos dédié aux cavaliers professionnels. Diffusée en direct pour la première fois sur la chaîne de télévision “Sports en France”, cette épreuve a été le support de la dixième étape du Grand National FFE/AC Print. Dans la Sarthe et pour ce deuxième rendez-vous du circuit fédéral en indoor cette saison, pas moins de quarante-six couples ont pris le départ de l’épreuve dessinée et imaginée par le chef de piste Grégory Bodo. Le tout sous les yeux attentifs du staff fédéral présent à l’occasion de ce rendez-vous (Henk Nooren, Edouard Couperie et Olivier Bost).

Finalement, seuls quatre couples ont réussi à se qualifier à déjouer toutes les difficultés et à se qualifier pour le barrage : Benoit Cernin (écurie Élevage du Banney - SARL Benoit Cernin), Delphine Perez (écurie Jump Five - HDC), Max Thirouin et Éric Février. Trois couples se sont malheureusement faits piéger par le temps imparti lors du tour initial, dont le Girondin Olivier Robert (écurie Spring Cheval) avec Elea Blue. Douze autres duos se sont vus écartés du barrage pour une faute.

Premier à s’élancer dans cette finale au chronomètre, le champion de France Pro Élite en titre Benoit Cernin a essuyé un refus sur l'oxer placé le long de la tribune avec l'une de ses dernières recrues, Seurat Galotière*Vitalhorse. À sa suite, Delphine Perez, a déroulé un ultime parcours sans pénalité avec son fidèle Untouchable Gips, et leur chronomètre a affiché 43’’05. Un temps qui a rapidement été abaissé par le couple qui remportait cette étape en 2017, Max Thirouin et Utopie Villelongue. Les deux complices ont franchi la ligne d’arrivée en 42’’49. Éric Février en selle sur Aline d'Helby a été le dernier cavalier à prendre le départ de ce barrage. Tous deux se sont finalement intercalés à la deuxième place finale grâce un chronomètre de 42’’76.

Sachant que Max Thirouin et Éric Février ne défendaient les couleurs d’aucune écurie, la victoire pour cette étape sarthoise revient à l'écurie HDC - Jump Five, représentée par Delphine Perez. Les écuries Élevage du Banney - SARL Benoit Cernin et Spring Cheval ont complété le podium.

La prochaine et dernière étape du circuit fédéral du Grand National de saut d’obstacles se tiendra du 4 au 6 décembre prochain à Mâcon, en Saône-et-Loire.

