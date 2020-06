L’état de santé de Juan Matute Guimón s’améliore nettement

Le dresseur espagnol de vingt-deux ans Juan Matute Guimón a été victime d’une grave hémorragie cérébrale début mai et a été plongé dans le coma jusqu’au 20 mai. Ces derniers jours, Paula Matute Guimón a donné d’excellentes informations concernant les progrès effectués par son frère.

Depuis le 20 mai, le dresseur Juan Matute Guimón se réveille progressivement du coma dans lequel il avait été plongé après ses opérations. Le dresseur espagnol poursuit ses progrès et les nouvelles sont encourageantes : “Aujourd’hui (dimanche 31 mai, ndlr) lorsque maman et papa sont entrés dans la pièce, Juan n’était pas dans son lit, mais assis dans une chaise à les attendre avec le sourire. Bien qu’il ne puisse pas parler étant donné qu’il a toujours le respirateur, Juan a semblé totalement comprendre ce que mes parents lui ont dit et a utilisé sa tête pour répondre. Sa mémoire semble également intacte car il se souvient de la situation avec le Covid-19, tout comme du moment de l’accident, dont il a maintenant connaissance. Aujourd’hui marque un grand pas un avant, nous vous sommes reconnaissants pour vos prières, elles ont été entendues”.



Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, elle a ajouté quelques heures plus tard : “Les bonnes nouvelles continuent ! Le scan d’aujourd’hui n’aurait pas pu être meilleur et ils [les médecins]ont pu lui retirer son drain. Le neurologue est épaté par les facultés cognitives de Juan. Les médecins espèrent qu’il pourra bientôt quitter l’unité de soins intensifs”. La convalescence de cet espoir du dressage espagnol est loin d’être terminée, mais les signes semblent prometteurs.



Pour rappel, le cavalier avait perdu connaissance le 5 mai dernier, victime d’une hémorragie cérébrale alors qu’il se trouvait dans ses écuries et qu’il venait de descendre de cheval. Héliporté à Madrid puis admis au sein de l’hôpital universitaire La Paz de Madrid, il a par la suite été transporté à l’hôpital universitaire de Jiménez Díaz. Le souriant jeune homme a subi deux opérations dont une de plus de sept heures, afin de réparer une malformation artérioveineusedans son lobe temporal gauche.



Juan Matute Guimón est un cavalier de dressage espagnol, actuellement soixante-quatrième du classement mondial avec son cheval Quantico. Membre de l’équipe d’Espagne, il a participé aux Jeux équestres mondiaux de Tryon (Caroline du Nord) en 2018, où il a terminé à la sixième place par équipes. Il était également qualifié pour sa première finale de la Coupe du monde Longines, qui aurait dû se tenir à Las Vegas du 15 au 19 avril avant d’être annulée à la suite de la pandémie mondiale de coronavirus.

Equitation Eric Lamaze et Hickstead distingués par le Panthéon des sports du Canada 28/05/2020 À 16:02

Equitation Le Longines Paris Eiffel Jumping reporté à 2021 28/05/2020 À 15:02