L’Europe règne sans partage sur la Riders Masters Cup

Décidemment, la Riders Masters Cup résiste aux cavaliers américains ! Pour la troisième édition de ce format adapté par les équipes d’EEM, les représentants du pays de l’Oncle Sam ont une fois de plus dû s’avouer vaincus face à des Européens redoutables.

En deux manches, cette épreuve oppose donc cinq cavaliers de chacune des plus grandes puissances mondiales. À l’issue de chacun de ces matchs lors desquels vitesse et sans-fautes sont primordiaux, des points sont attribués aux équipes et déterminent le classement général. Par ailleurs, il faut noter que le deuxième acte est plus rémunérateur en points et peut donc complètement renverser le cours de l’épreuve.



Appelés depuis la première édition pour chapoter respectivement les cavaliers européens et américains, Philippe Guerdat et Robert Ridland ont une fois plus fait preuve de tactique, de la sélection des couples jusqu’au déroulé de l’épreuve. Partis avec une belle avance dès la première manche, les hommes au brassard bleu ont bien failli perdre leur leadership au départ de la seconde. Sur le parcours de Frank Rothenberger, Laura Kraut a en effet été meilleure que le Néerlandais Maikel van der Vleuten, qui a dû s’avouer vaincu pour seize centièmes de retard en selle sur Idi Utopia. Du haut de ses vingt-et-un ans, l’Américain Lucas Porter a lui aussi été meilleur que le Britannique Harry Charles, dix-huit ans. Le champion d’Europe Jeunes Cavaliers en titre a notamment laissé deux barres à terre, qui ont ajouté six secondes à son chronomètre.

Par la suite, l’Espagnol Eduardo Alvarez Aznar a réussi à remettre l’Europe dans de bons rails en étant meilleur que la jeune Taylor Alexander. Comme dans le premier acte, le jeune normand Edward Levy a réalisé une prestation parfaite avec Rebeca LS. Une fois de plus, seize centièmes ont fait la différence et empêché l’Américaine Jessica Springsteen de l’emporter. Grâce à son avance, l’Europe était certaine de l’emporter avant même que le dernier duel ne se présente. L’Allemand Daniel Deusser n’a donc eu qu’à soigner un parcours sans faute sur Jasmien vd Bisschop.