L’Event Rider Masters de Jardy sacre Gireg le Coz

Le week-end dernier, le haras de Jardy a été l’hôte d’une étape de l’Event Riders Masters (ERM), un prestigieux circuit qui réunit chaque année les meilleurs cavaliers de concours complet. Malgré cette concurrence de taille notamment composée de l’ancien numéro un mondial Michael Jung, la première place est revenue au Français Gireg le Coz et Aisprit de la Loge. La Britannique Gemma Tattersall et Quicklook V les ont talonnés en deuxième place, supplantant eux-mêmes le Suisse Felix Vogg et Colero. Après une prestation correcte en dressage qui lui a accordé la note de 71,8%, le Tricolore a bouclé un sans-faute à l’hippique, avant de conclure son cross avec un maxi.

Pour sa part, le Britannique Alexander Bragg en selle sur Alcatraz, s’est retrouvé au pied du podium. Le numéro seize mondial n’a tout de même pas démérité puisque qu’il a été auteur d’un des trois maxi sur le test du cross. Moins de chance pour le Néo-Zélandais Tim Price, le gagnant de l’étape précédente à Arville avec Wesko. Cette fois avec Falco, le numéro un mondial a été pénalisé de vingt points aux obstacles et de 7,6 points de temps dépassé. Il a ainsi été rétrogradé à la vingt-et-unième place.



Avec un total de cinquante-et-un point, le meilleur Tricolore est remonté à la quatrième place du classement général, qui sacrera le champion du circuit lors de la dernière étape, à Lignières-en-Berry. La tête est pour le moment maintenue par Jonelle Price.



À Jardy, la deuxième meilleure performance a été attribué à Arnaud Boiteau et Quoriano ENE*HN, arrivées en cinquième position. En tête à l’issue du dressage, le Lieutenant-Colonel Thibaut Vallette et Qing du Briot ENE HN ont obtenu la dixième place, tandis que Maxime Livio a fini deux rangs plus bas accompagné de l’inoxydable Opium de Verrieres.