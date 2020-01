L’excellent Verdades mis à la retraite

Comme l’a annoncé sa cavalière, l’Américaine Laura Graves, Verdades ne concourra plus. Aujourd’hui âgé de dix-huit ans, l’emblématique bai aux yeux clairs va en effet profiter d’une retraite bien méritée. Pilier de l’équipe américaine, il aura participé à huit grands championnats dans toute sa carrière. Malgré d’excellentes performances, il n’aura réussi à se parer d’or qu’une seule fois, par équipes, lors des Jeux panaméricains de Toronto, en 2015.



Laura Graves et Verdades ont dû s’avouer vaincus en terminant deuxièmes de trois finales de Coupes du monde derrière Isabell Werth et Weihegold. Ce fut le cas entre 2017 et 2019 à Omaha, Paris et Göteborg. Rentrés bredouille des Jeux équestres mondiaux de Normandie, l’Américaine et le KWPN avaient pris leur revanche en septembre 2018 à l’occasion des Mondiaux de Tryon, en Caroline du Nord. À domicile, ils avaient décroché deux médailles d’argent, dont une dans le Grand Prix et l’autre par équipes. Deux ans plus tôt, ils avaient également réussi à revenir des Jeux olympiques de Rio de Janeiro avec le bronze par équipes, terminant la compétition individuelle à la quatrième place.



“C’est à la fois avec le cœur lourd et l’esprit reconnaissant que j’annonce aujourd’hui la retraite de mon grand ami, Diddy. J’ai toujours promis que je ferai de mon mieux pour l’écouter et faire le bon choix une fois que l’heure serait venue. Ces dernières semaines, il est devenu évident qu’il ne serait pas capable de retrouver son état de forme habituel en 2020.

Si rien ne me rend plus heureuse que de le voir jouer au paddock ou de le sortir en promenade, je suis tout de même très triste que cette aventure touche à sa fin”, a expliqué Laura Graves sur les réseaux sociaux.