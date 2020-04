L’héritière de Bill Gates s’offre un cheval d’exception

L’association de l’incontournable amazone Beezie Madden et du sublime étalon Darry Lou (en photo) appartient désormais à l’histoire ancienne. La quinquagénaire a en effet vu l’alezan de douze ans quitter ses écuries, ce dernier ayant été acheté par l’héritière du deuxième homme le plus riche au monde, Bill Gates. “C’est avec un sentiment partagé que les écuries John Madden Sales et Madame Abigail Wexner (jusqu’alors propriétaires du cheval, ndlr) annoncent la vente de Darry Lou aux écuries Evergates”, ont annoncé John et Beezie Madden aujourd’hui. Très habitué à concourir sur les plus belles pistes du monde, le fils de Tangelo van de Zuuthoeve va donc permettre à la richissime cavalière de vingt-trois ans d’engranger encore un peu d’expérience, toujours sous les conseils avisés de son entraineur néerlandais et ancien numéro un mondial, Harrie Smolders.



“Darry Lou avait déjà été essayé et était sous contrat jusqu’aux Jeux olympiques de 2020, mais le report de l’échéance a modifié le cours de la vente”, a expliqué Beezie Madden, qui envisageait de concourir moins à l’issue de l’échéance mondial. Les JO ayant été repoussés en 2021, l’Américaine devra donc poursuivre sa quête d’un nouveau métal, certainement avec l’excellent Garant.



Associée à Darry Lou, Beezie Madden a notamment gagné le très difficile Grand Prix du CSIO 5* de Calgary en septembre, mais aussi la Coupe des nations sur la même piste canadienne en 2017. “J’ai été chanceuse d’avoir croisé Darry Lou dans ma vie et je chérirai toujours les incroyables moments que nous avons vécus ensemble. Je ne remercierai jamais assez Abigail Wexner d’avoir rendu notre association possible. Je pense que Jennifer et Darry Lou vont former un super duo et j’ai hâte de voir ce qu’ils vont réussir ensemble. Je n’ai aucun doute que Darry rejoint des écuries exceptionnelles et je souhaite à Jennifer et Harrie (Smolders, l’entraineur de l’héritière, ndlr) beaucoup de belles choses”, a ajouté Beezie Madden.



Jennifer Gates a quant à elle exprimer son bonheur de voir une monture aussi exceptionnelle intégrer ses écuries : “Je suis si reconnaissante de voir Darry Lou rejoindre l’équipe des écuries Evergate. J’ai admiré ce superbe cheval et le couple qu’il formait avec Beezie, l’une de mes plus grandes idoles, pendant très longtemps”.