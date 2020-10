La planète jumping connaît, depuis juin 2020, une nouvelle capitale: Grimaud, sur les hauteurs du Golfe de Saint-Tropez, théâtre du principal circuit mondial de saut d’obstacles en cette année particulière, l’Hubside Jumping. Depuis le 17 juin, le site accueille tous les meilleurs cavaliers européens et extra-européens installés en Europe. Chaque semaine ou presque, le plateau de pilotes engagés relève de l’exceptionnel. Tant les compétitions ont manqué depuis la fin du confinement, tous ont souhaité venir à Grimaud, pour offrir à leurs cracks-chevaux des opportunités de concourir, pour retrouver un cadre et des outils de travail d’une qualité unanimement saluée, pour vivre de leur sport, tout simplement. Au tableau d’honneur de cette saison 2020 dans le Var, quatre cavaliers ont tiré leur épingle du jeu: le Néerlandais Maikel van der Vleuten, le Belge Niels Bruynseels et l’Ecossais Scott Brash, tous trois chacun vainqueurs de deux Grands Prix 4*, ainsi que le Suisse Steve Guerdat, dont le nom restera associé au premier CSI 5* organisé ici, à Grimaud. En tout, à l’occasion de ces onze semaines de compétition, le circuit aura offert une dotation globale de plus de 4,1 millions d’euros.

Cette semaine encore, les plus grands restent fidèles au CSI de Grimaud, avant leur retour sous les halls des quelques compétitions organisées cet hiver en Europe. Sur la grande piste azuréenne, le public aura notamment l’occasion d’encourager une dernière fois tous les vainqueurs des précédents Grands Prix 4 et 5* à l’exception de Niels Bruynseels, les champions olympiques par équipes en titre Kevin Staut et Philippe Rozier, la championne du monde en titre, l’Allemande Simone Blum, ou encore, entre autres, le champion d’Europe en titre, le Suisse Martin Fuchs. Cette semaine, le tracé des parcours revient au chef de piste français Cédric Longis. Trois niveaux sont proposés (CSI 1, 2 et 4*), pour une dotation globale de plus de 276 000 euros, dont 100 000 euros dans le Grand Prix dominical du CSI 4*.