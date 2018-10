L’hymne marocain retentit à Tétouan

Le Morroco Royal Tour a accueilli ce dimanche à Tétouan, ville au Nord du Maroc, son tout premier Grand Prix CSI 4*. Carton plein pour Ghali Boukka, cavalier Marocain, qui s’est imposé avec brio aux côtés de son Ugolino du Clos, sur la piste de la Garde Royale de Tétouan. Une belle victoire pour l’une des premières participations du couple en CSI 4*.

L’émotion était au rendez-vous lorsque le stade s’est levé et a entamé l’hymne national marocain. “Ce public m’a vraiment porté aujourd’hui. C’est plus qu’extraordinaire. Gagner chez moi, au Maroc, pour mon premier CSI 4*”,a réagi le cavalier, non sans émotion.



Seul trois couples ont réussi à signer un double sans-faute sur les parcours imaginés par le chef de piste italien Uliano Vezzani. Associées à Roma IV et Sam de Bacon, les Britanniques Alison Barton et Jessica Mendoza n’ont pu être aussi rapides que le Marocain, mais se sont toutefois invitées sur le podium.



Nicolas Deseuzes a signé la meilleure performance tricolore avec Quilane de Lezeaux. Malgré le meilleur temps de la seconde manche, le couple a commis une malheureuse faute qui leur a finalement valu une place au pied du podium. Dominique Hendrickx et Kannabis van de Bucxtole les ont suivis de près en s’accrochant à la cinquième place du classement final.

Les Français Emeric George en selle sur Chopin des Hayettes et Philippe Rozier sur Cristallo A*LM se sont respectivement positionnés à la neuvième et dixième place, faisant chacun huit points en deuxième manche avec Chopin des Hayettes et Cristallo A*LM.