Lianos s’est éteint à trente-deux ans

Lianos, un Holsteiner par Landlord, a marqué les sports hippiques de son empreinte en remportant de nombreux succès avec le célèbre cavalier brésilien Rodrigo Pessoa. Ils ont notamment remporté en 2000 et 2001, le Grand Prix CSI 5* de Calgary. Mais bien sûr, on retiendra surtout leur victoire méritée aux championnats du monde de Rome, en 1998. Pourtant, peu aurait parié sur une telle carrière à ses débuts !



Lianos fut un poulain facétieux. Il s’est d’ailleurs blessé au pré, retardé sa croissance. Désireuse de le préserver, son éleveuse allemande Anke Philipp vend son poulain à une condition : “qu’il ne concoure jamais, ni en saut d’obstacles ni dans une autre discipline”. Il est alors cédé à un acheteur pour la somme de 4000 Deutsche Mark, autrement dit 2000 euros !



Anke Phillip n’imaginait pas revoir Lianos un jour. Alors quelle ne fut pas sa surprise lorsque son fils lui annonça que c’était le cheval qu’elle avait fait naître qui s’élançait pour la première manche des championnats du monde de Rome ! La surprise fut d’autant plus belle que Lianos empocha la médaille d’or !



En effet, bien qu’il soit été considéré comme inapte à la compétition par son éleveuse, on le retrouva étonnement en 1994 dans les écuries du marchand hollandais Hans Horn, où travaillait à l’époque le cavalier belge Jos Lansink. Ce dernier forma alors Lianos pour le haut-niveau. Ensemble, ils gagnèrent les Grand Prix de Bois-le-Duc et de Zurich. Jos Lansink finit par quitter l’écurie de Hans Horn pour aller chez Leon Melchoir, fameux gérant de l’écurie Zangersheide. Lianos passa alors entre les mains de l’italien Gianni Govoni, pour finir dans celle de Rodrigo Pessoa quelques mois plus tard en 1997. Le brésilien pensait engager Tomboy lors des championnats du monde de 1998. Mais séduit par les performances du Holsteiner lors de sa participation à la Coupe des nations d’Hickstead, et lors de sa victoire au Grand Prix de Wiesbaden, le champion brésilien décide de l’engager pour l’échéance mondiale. La suite, on la connaît.

Après une riche carrière sportive, le généreux hongre a pu bénéficier d’une retraite méritée dès 2004 en Italie.