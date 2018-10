Lindelöw devant Kevin Staut à Oslo

38 concurrents ont pris le départ du Grand Prix Coupe du monde d’Oslo et ils sont douze à être parvenus à se qualifier pour le barrage. Le Français Aldrick Cheronnet, parti en numéro trois, aura été le premier à sortir de piste sans faire tomber de barre avec Tanael des Bonnes, mais en dépassant le temps limite de plus de trois secondes.

Deuxième Français à prendre le départ, Olivier Robert avait choisi Vangog du Mas Garnier, peu expérimenté à ce niveau. Vangog fautait sur le numéro deux puis commettait une nouvelle faute sur le numéro neuf en accrochant le chandelier. Dans un concours morose pour les Tricolores, Kevin Staut allait mettre un peu de soleil dans le clan bleu en réalisant un sans-faute probant avec Silver Deux de Virton*HDC, ce qui lui vaudra de partir en dernier au barrage.

La Finlandaise Anna-Julia Kontio ouvrait le barrage avec Ornellaia, une jument précédemment montée par John Whitaker. Après un bon début, tout se dégradait avec trois fautes consécutivement. L’Italien Michael Cristofoletti réussissait ensuite un bon sans-faute avec Belony, mais dans un chrono qui ne semblait pas suffisant pour briguer la victoire.

Le Belge Karel Cox et Evert abaissaient ensuite le chrono de deux secondes, mais avec une faute sur le dernier.

Le Suédois Douglas Lindelow réussissait ensuite un barrage quasi similaire à celui du Belge, mais Zacramento ne touchait aucune barre pour prendre la tête. L’Italien Luca Maria Moneta, avec Connery, prenait ensuite une option originale pour aller sur le dernier, mais il lui manquait cependant une grosse seconde pour inquiéter le Suédois. Hans Dieter Dreher avec Twenty Clary puis Denis Lynch sur The Sinner jouaient ensuite placés sans prendre de risques inconsidérés pour aller chercher la victoire.

Les Belges Pieter Devos avec Espoir puis Olivier Philippaerts sur H&M*Legend of Love écopaient tous deux d’une faute, alors que le jumeau Philippaerts était plus rapide que le leader.

Edwina Tops Alexander joua le jeu avec California, mais il lui manquera une petite seconde pour inquiéter Lindelow. Son collègue d’écurie, l’Italien Alberto Zorzi, était lui plus rapide, mais Contanga ne sauta pas l’entrée du double.

Dernier à prendre le départ, Kevin Staut tenta crânement sa chance, même si Silver Deux de Virton*HDC n’est pas le cheval le plus rapide. Le fils de Kashmir se montra de nouveau impeccable, mais il lui manquait quatre-vingt-quatre centièmes pour pouvoir prétendre à la victoire. Kevin se montrait quelque peu déçu en sortant de piste, peut-être de ne pas avoir pris plus de risques sur la dernière ligne comme Lindelöw, mais il réalise néanmoins une très belle entrée en matière dans cette saison Coupe du monde avec dix-sept points précieux dans son escarcelle.