L’Irlande fait d’une pierre deux coups

Après le passage des premiers partants de cette finale des Coupes Nations Longines, cavaliers et entraîneurs ont pu confirmer leurs impressions de sortie de reconnaissance. Le parcours imaginé par Madrilène Santiago Varela est délicat, très délicat, si délicat qu’il semblait presque impossible de réaliser un parcours parfait, et les scores des premiers couples en témoignent : vingt-quatre points pour Beat Mändli et Dsarie, huit pour les vainqueurs du Grand Prix CSIO 5* d’Aix-la-Chapelle 2018 Marcus Ehning et Pret A Tout, douze pour Lorenzo de Luca et Dinky Toy v. Kranenburg… Mais c’était sans compter sur le talent des athlètes présents à Barcelone. A la fin de l’après-midi sept couples sont parvenus à trouver la solution. Parmi eux, deux duos en provenance d’Irlande, la nation qui a vécu une après-midi rêvée.

Pour cette équipe, l’enjeux était double : briller dans cette finale bien sûr mais aussi décrocher l’ultime ticket mis en jeu pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020. Les vestes vertes ont été mises sur cette voie grâce au jeune Peter Moloney et son Chianti’s Champion, qui ont réalisé une démonstration de puissance et de contrôle malgré une petite barre qu’ils concèdent sur l’entrée du triple numéro 11. Deuxième à s’élancer pour l’Irlande, Paul O’Shea et son bon soldat Skara Glen’s Machu Picchu ont délivré une prestation impeccable. Et ce n’est qu’après la troisième rotation et le passage de Darragh Kenny sur Balou du Reventon, sanctionné d’un point de temps dépassé que l’île verte s’est assuré son billet vers le Japon. En effet, l’Italie et la Colombie, les deux autres nations en quête d’une qualification Olympique dans cette finale avait d’ores et déjà accumulé trop de fautes pour espérer rafler la mise. Restait alors à Cian O’Connor d’abattre leur dernière carte pour le classement de l’épreuve. Avec un superbe sans-faute associé à PSG Final, le médaillé d’or par équipes des Européens de 2017 a mis la pression sur les Belges, qui n’avaient alors plus le droit à l’erreur.

La pression était donc à son comble lors du passage du dernier cavalier de l’équipe belge, Gregory Wathelet. Avant lui, Olivier Philippaerts avait ouvert la voie des sans-fautes sur le bien nommé H&M Extra. Son compatriote Niels Bruynseels n’en est pas passé loin puisque seul l’ultime vertical lui a résisté avec le surpuissant Jenson van’t Meulenhof. Sur un Quel Homme de Hus des grands jours, Jérome Guéry a également conclu un parcours avec un score vierge. Mais pour le dernier du quator, les choses ne sont pas passés comme prévu. Coup de théâtre, son gris MJT Nevados S s’est arrêté au dernier moment face au vertical n°12 puis a commis une autre faute sur l’ultime obstacle. Au paddock le clan Irlandais n’a pu contenir une explosion de joie puisqu’en plus de la qualification olympique, les fautes du belge étaient synonymes de victoire.

Pour la troisième marche du podium, les trois équipes à douze points ont été départagées au chronomètre. Cela n’a pas fait les affaires de la France, puisqu’avec un chronomètre moins rapide d’une seconde et quarante-trois centièmes, les Bleus ont dû se contenter de la cinquième place derrière la Suède et l’Italie, alors qu’ils se classaient deuxième de la première manche jeudi.



Pénélope Leprevost et Vancouver de Lanlore ont bien failli réussir un double zéro dans cette finale. Mais le couple a été victime de la délicate ligne rivière vertical. Le bai brun propriété de la famille Vorpe n’a pu éviter une faute des postérieurs. Pour Simon Delestre le parcours a été autrement plus difficile, puisque Hermès Ryan des Hayettes termine avec douze points de pénalité. Auteurs d’un parcours à un point remarqué jeudi, Mathieu Billot et Quel Filou 13 ne sont pas passés loin du même exploit, mais une petite touchette sur la palanque de sortie du premier double a entaché son parcours de quatre points. Intégré à l’équipe en remplacement de Nicolas Delmotte et Urvoso du Roch, Kevin Staut et Urhelia Lutterbach avaient donc un sacré défi à relever. Une entrée dans le grand bain sans préambule qui s’est soldée par une légère faute sur la sortie du triple.

Tous les résultats ici