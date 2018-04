L’olympique Let It Bee décède sur le cross de Burnham Market

Vendredi, le CIC 3* de Burnham Market, en Angleterre, a été endeuillé par la mort subite d’un cheval qui courait l’épreuve « Advanced ». Sa cavalière, la Canadienne Kathryn Robinson, n’a pas été blessée dans la chute.

La réputation de discipline dangereuse du cross a bien du mal à s’estomper. Et le décès, vendredi, d’un cheval lors de l’épreuve Advanced du CIC 3* de Burnham Market, en Angleterre, n’est pas pour l’améliorer. Pourtant, la situation rappelle plutôt la mort tragique d’Hickstead, monture du Canadien Eric Lamaze, victime d’une rupture aortique lors d’une étape Coupe du monde à Vérone (Italie), en 2011.

Let it Bee, hongre Westphalien de 17 ans, s’est soudainement écroulé mort, entre les obstacles n°13 et 14 du cross de Burnham Market. Sa cavalière, la Canadienne Kathryn Robinson, n’a pas été blessée dans la chute. La nouvelle a été annoncée par l’organisateur, Musketeer event management, qui a précisé qu’ « aucun autre détail n’est disponible pour le moment ».

Ce concours était le premier de la saison pour le couple, qui envisageait de participer, pour la troisième fois consécutive, au CCI 4* de Badminton. Et prendre ainsi sa revanche sur la précédente édition, où il avait été éliminé. Let it Been et Kathryn Robinson avaient réalisé une bonne saison 2017 : ils s’étaient classés cinquièmes du CIC 3* de Millstreet et deux fois douzièmes, au CCI 3* de Tattersalls et au CIC 3* de Blenheim.

Né en Allemagne, le hongre affectueusement surnommé « Limousine noire » est arrivé jeune entre les mains de Kathryn Robinson. La cavalière, désormais basée en Angleterre, l’a fait évoluer jusqu’au niveau 4* – ils atteignent leur meilleure classement, une septième place, aux Etoiles de Pau 2014 – et a représenté le Canada, sur son dos, à plusieurs reprises. Notamment lors de la Coupe des nations d’Aix-la-Chapelle, en 2015, des Jeux panaméricains de Toronto la même année et les Jeux équestres de Rio, en 2016.