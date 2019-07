L’olympique Tripple X III ne concourra plus

Après avoir brillé sur les terrains de saut d’obstacles à travers le monde, Tripple X III ne concourra plus. Le fils de Namelus R avait débuté sa carrière internationale en 2008 sous la selle de son naisseur, le Britannique Ben Maher. En 2011, le duo s’est imposé dans la Coupe du monde de Londres et le Grand Prix CSIO 4* de Linz, mais a également remporté le bronze par équipes aux Européens de Madrid. L’année qui suit a été le point d’orgue de la carrière de l’étalon, qui a remporté le Longines Global Champions Tour d’Oliva, et a surtout offert l’or par équipes à la Grande-Bretagne lors des Jeux olympiques de Londres. Pour couronner le tout, Triple X III a connu des succès dans la Coupe des nations d’Hickstead ou dans la Coupe du monde de Londres.

En 2014, suite aux relations houleuses de ses propriétaires, le puissant bai a pris la route du Canada pour faire la rencontre de celle qui a été sa dernière cavalière : Tiffany Foster. Sous les couleurs du drapeau à la feuille d’érable, l’étalon ne perd pas son habileté et son bon cœur. Avec l’amazone il a notamment décroché l’or par équipes aux Jeux panaméricains de Toronto, en 2015, un an après avoir participé au succès du drapeau à la feuille d’érable dans la Coupe des nations de Calgary.



Sur les réseaux sociaux, Tiffany Foster s’est exprimée en ces termes : “Après quelques tentatives de le faire revenir après de petites blessures, ses propriétaires Andy et Carlene Ziegler d’Artisan Farms, et moi avons décidé qu’il était temps pour lui de se retirer de la compétition internationale. Il est heureux et en forme, nous voulons désormais qu’il le reste afin qu’il profite de promenades et du paddock. Je ne peux pas décrire ce que ce cheval représente pour moi. Tout ce que je peux dire, c’est que pour moi, il sera toujours l’un des meilleurs et je chérirai les moments que j’ai partagé avec lui. […] Je pense que nous prenons la bonne décision, mais il est bien sûr difficile d’imaginer que je n’entrerai plus jamais en piste avec lui. Je l’aime tellement, et pour toujours. Il ne sera pas disponible à l’élevage pour le moment mais si cela devient une possibilité, nous ferons une annonce publique sur les réseaux sociaux d’Artisan Farm”.



Sa cavalière a par ailleurs annoncé qu’une cérémonie d’adieux sera organisée en son honneur durant le CSIO 5* d’Hickstead, le 28 juillet.