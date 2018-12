Lorenzo de Luca s’impose à Mechelen

La grosse épreuve de ce vendredi soir au CSI-W de Mechelen était une 1,50 m à barrage, qui a réuni quarante trois-concurrents. Ils sont quinze à s’être qualifiés pour le barrage, le numéro un mondial Harrie Smolders avec Don VHP Z et Guy Williams/Cicero II en étant privés pour un peu de temps dépassé. Côté français, alors que Kevin Staut ne prenait pas part à cette épreuve, Guillaume Foutrier/Tchin de la Tour et Roger-Yves Bost/Vino d’Espinet sortaient tous deux avec huit points, alors que Simon Delestre réussissait un tour convaincant avec Ulane Belmanière, arrivée depuis peu dans ses écuries.

Treize concurrents ont pris part au barrage puisque la Suédoise Stephanie Holmen et l’Allemand Christian Ahlmann ont préféré ménager Flip’s Little Sparrow et Clintrexo Z pour la suite du concours et le Grand Prix Coupe du monde de dimanche. Ils sont six à avoir réussi le double sans-faute, mais pas Simon Delestre, qui sort avec huit points pour la douzième place.

Après le Portugais Rodrigo Giesteira Almeida et GC Chopin’s Bushi, qui a réussi le premier sans-faute, c’est Christophe Vanderhasselt qui prenait la tête avec Identity Vitseroel. Parti en numéro neuf, Lorenzo de Luca prend encore un tout petit peu plus de risque avec Evita van’t Zoggehof. La jument répond parfaitement et améliore le chrono de vingt-et-un centièmes.

La victoire était dans la poche pour l’Italien, le Belge Jos Verlooy essayera avec Igor, mais échouera pour un peu moins de sept dixièmes, ce qui lui vaudra la troisième place.