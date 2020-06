Dimanche 28 juin, le Grand Prix du CSI 4* a conclu la deuxième semaine de compétition de l’Hubside Jumping de Grimaud. Déjà vainqueurs de l'épreuve reine la semaine passée, le Néerlandais Maikel van der Vleuten a réitéré sa performance avec Dana Blue. L’Allemand Daniel Deusser associé à Killer Queen et Emanuele Godiano avec Chalou complètent le podium. Meilleurs français, Mathieu Billot et Quel Fi

Dans le Var, ils ont été seize couples à se qualifier hier pour le barrage du Grand Prix à 1,60m de Grimaud, dessiné par le chef de piste français Grégory Bodo. Au jeu de la vitesse, Maikel van der Vleuten, en verve ces deux dernières semaines, s’est à nouveau imposé avec la grise Dana Blue, après avoir remporté cette même épreuve le week-end passé, grâce à un ultime parcours en 37”66. Daniel Deusser et Killer Queen, vainqueurs en début d’année de deux Grand Prix CSI 5* à Doha, se sont adjugés la deuxième place avec trois dixièmes de retard sur le Néerlandais. La troisième place est revenue à Emanuele Gaudiano et Chalou, un temps en tête de l’épreuve, grâce à un chronomètre de 38”05.

Avec un double sans-faute en 39”20, le Français Mathieu Bilot a classé Quel Filou 13 à la cinquième place, juste derrière l’Irlandais Bertram Allen qui a présenté pour la première fois Dancing Queen Z à ce niveau d’épreuve. Six centièmes moins rapides, Nicolas Delmotte et Ilex VP ont pris la sixième place, faisant oublier un parcours en demi-teinte de vendredi, où ils étaient sortis de piste avec seize points dans l’épreuve majeure. Double sans-faute également pour Titouan Schumacher et Atome Z, huitièmes, qui ont manqué le barrage dimanche dernier pour un point de temps dépassé. Sans sa faute, Kevin Staut et Tolede de Mescam*Harcour auraient pu finir deuxièmes. Avec quatre points, le couple a finalement terminé dixième de l’épreuve. Une barre également pour Philippe Rozier et Vincy du Gué, pour sa deuxième apparition à ce niveau d’épreuve.



“Dana Blue est une jument particulièrement adepte de compétition. Elle se bat toujours, pour son cavalier mais aussi pour elle-même ; elle a vraiment la gagne, elle adore ça ! Dans un tel barrage, face à de tels concurrents, c’est une qualité primordiale : la victoire se joue toujours au mental, à la gagne ! Elle est également très rapide au sol naturellement, et ça peut aussi faire la différence. En début de semaine, après sa victoire le week-end dernier, elle s’est reposée, avec quelques exercices simples lundi et mardi. Je l’ai retrouvée mercredi. Jeudi, nous sommes sortis sur une épreuve facile, juste pour qu’elle se détende. Et elle a couru le Grand Prix aujourd’hui, avec le résultat que l’on connaît. Pour la semaine prochaine, je dois échanger avec mon père Eric : les plannings de chaque concours se discutent toujours en famille. Cette semaine, mes chevaux ne sont sortis que sur deux épreuves chacun, une facile et une plus grosse. Malgré tout, je pense que Beauville Z sautera le Grand Prix du CSI 5*”, a réagi le Batave.



Dans le Grand Prix du CSI 2*, Mathieu Bilot a confirmé sa bonne forme en s’imposant avec Lagavulin 2 dans un barrage qui a également rassemblé seize concurrents. L’Américaine Jessica Springsteen, qui a signé un parcours avec un point de temps dépassé dans le Grand Prix du CSI 4*, a cette fois été de la finale au chronomètre et s’est classée deuxième avec RMF Tinkerbell. La troisième place est revenue au Belge Jos Verlooy, double médaillé aux championnats d’Europe l’an passé, en selle sur Varoune.



La compétition continue la semaine prochaine à Grimaud, avec un CSI 5* au programme, ainsi qu’un CSI 2* et 1*.

