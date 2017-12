Maikel van der Vleuten se sépare de VDL Groep

La semaine dernière, Maikel van der Vleuten avait communiqué son nouveau partenariat avec Massimo Dutti, enseigne dont l’ambassadrice est Maria Ortega, cavalière internationale et fille d’Amancio Ortega Gaona. Si cette nouvelle collaboration s’annonce des plus bénéfiques pour le Néerlandais, elle a également conduit à la fin de celle entretenue avec l’entreprise VDL Groep. Sponsor et mécène principal depuis des années, l’enseigne est notamment propriétaire de chevaux tels que son fidèle crack VDP Groep Verdi et VDL Groep Arera C. Cependant, le cavalier pourra tout de même conserver ces deux montures, en première ligne dans son piquet de chevaux, dont il est cop-propriétaire. Une bonne nouvelle pour Maikel van der Vleuten, qui n’aura pas à opérer une pause pour reconstruire un piquet de chevaux de haut niveau.

Le pilote a déclaré à nos confrères de Horses.nl qu’il tenait “à remercier Wim van der Leegte et VDL pour leur confiance et les ressources qu’ils m’ont données durant toute cette période. J’ai été très chanceux d’avoir leur soutien. Je suis très enthousiaste à propos de mon nouveau projet avec Marta Ortega. Mon père (Eric van der Vleuten, ancien cavalier de haut niveau et de retour au sport, ndlr) et moi sommes chanceux d’avoir de très bons chevaux, grâce à Marta Ortega et Massimo Dutti, et nous nous efforcerons d’obtenir d’excellents résultats !”