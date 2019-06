Maikel van der Vleuten s’impose à domicile, le Brésil au sommet à Geesteren

Le week-end passé a été riche à Geesteren ! Malgré la concurrence de nombreux concours internationaux tels que Estoril ou Lausanne, certains grands pilotes ont tout de même fait le déplacement jusqu’aux Pays-Bas. L’épreuve du Grand Prix du CSIO 5* a eu lieu vendredi. Une échéance remportée par Maikel van der Vleuten et sa grise de onze ans, Dana Blue. En devançant ses sept concurrents au barrage, le couple a décroché son premier Grand Prix CSIO 5* à ce niveau. Le fils du réputé Eric van der Vleuten n’en était toutefois pas à son coup d’essai, car il avait déjà remporté des épreuves de ce niveau avec d’autres chevaux, et notamment son inoxydable VDL Groep Verdi NOP. Presque deux secondes derrière, les championnes du monde Simone Blum et DSP Alice ont pris la deuxième position, signant bien sûr le double zéro. Mais les Néerlandais n’avaient pas dit leur dernier mot, puisque Kevin Jochems et Cristello 2 ont clôt le podium, quelques centièmes plus tard. Le couple était déjà monté sur cette même marche lors de leur dernier Grand Prix CSIO 5* à Sopot, la semaine précédente.

Dimanche après-midi, la piste en herbe de Geesteren a accueilli la quatrième étape du circuit de la Coupe des nations Longines pour la ligue européenne.La Suède, les Pays-Bas, la Belgique, l’Autriche et l’Allemagne ont couru aux côtés du Brésil, de l’Espagne et du Japon, les nations invitées. Les pilotes brésiliens ont finalement empoché la victoire, avec seulement huit point au total des deux mancges. À noter le seul double sans-faute de Felipe Amaral et son étalon de douze ans Germanico T. Les Néerlandais, pourtant à domicile, ont dû se contenter de la deuxième place. Guidés par Rob Ehrens, ils ont malheureusement compté huit points de trop face à leurs prédécesseurs, malgré leurs belles prestations. Pour finir, c’est l’Espagne qui a clôt le podium. Les deux tours sans faute d’Alberto Marquez Galobardes avec Uccello Massuere et Santiago Nunez sur Valentino de Hus Z n’ont pas suffi à l’équipe hispanique pour bénéficier d’un total de moins de vingt-huit points.