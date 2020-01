Marc Houtzager s’impose devant son public à Amsterdam

À quelques semaines de la finale de la Coupe du monde Longines de saut d’obstacles, qui se tiendra à Las Vegas en avril, l’étau se resserre pour les cavaliers souhaitant valider leur ticket pour l’échéance majeure de la saison indoor. Dimanche, la douzième des quatorze étapes pour la ligue d’Europe de l’Ouest a permis au Néerlandais Marc Houtzager de décrocher son sésame pour la deuxième finale de sa carrière. Pour cause, le Néerlandais de quarante-neuf ans s’est imposé à Amsterdam grâce à Sterrehof’s Dante, une jument de douze ans qu’il a réussi à mener parfaitement dans un barrage à neuf.

“C’est incroyable de gagner ici à Amsterdam ! […] Ma jument est extrêmement respectueuse, je n’ai pas même besoin de faire attention aux barres. À l’abord du double, j’avais vu la distance de loin et elle était en effet extrêmement longue. Je suis de plus arrivé un peu sur la gauche, mais Dante a fait de son mieux. J’ai également enlevé une foulée du un au deux, ce que n’ont pas fait mes huit concurrents. Gagner devant mon public est exceptionnel”, a analysé le lauréat de l’épreuve à l’issue de la remise des prix.



Un temps en tête de l’épreuve grâce à Monaco, le cheval propriété de Jennifer Gates, la fille de l’un des Hommes les plus riches au monde Bill Gates, Harrie Smolders a finalement dû s’incliner pour un peu moins d’une seconde de retard. Pour la Belgique, Pieter Clemens a complété le trio de tête grâce à son fils de Quintendez 2, Quintini. Il a lui-même devancé son compatriote Niels Bruynseels, juché sur la redoutable Gancia de Muze.



Pour la France, ni Kevin Staut, Simon Delestre ou Julien Épaillard n’a réussi à accéder au barrage. La veille, ce dernier a toutefois remporté le Grand Prix secondaire du CSI 5*-W avec Toupie de la Roque, de retour en grande forme.