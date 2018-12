Marcus Ehning foudroie la concurrence à Genève

Tous deux s’étaient déjà illustrés au CHIO d’Aix-la-Chapelle en juillet en remportant la Coupe des nations et le Grand Prix, l’une des quatre étapes du Grand Chelem de saut d’obstacles au même titre que Genève, Bois-le-Duc et Calgary. Aujourd’hui en Suisse, Marcus Ehning et son Prêt A Tout se sont imposés de main de maître au terme d’un barrage à douze. Réputé pour la finesse de son équitation, l’Allemand a une nouvelle fois une démonstration de la finesse de son équitation au barrage, établissant un chronomètre imbattable pour ses adversaires. À noter que Prêt A Tout est un Selle Français de quinze ans, fils d’Hiram Chambertin, né dans le Rhône chez Bruno Louchet.



Le soutien indéfectible du public genevois pour son champion olympique de Londres Steve Guerdat n’a pas suffi à le mener à la victoire. Juché sur l’extraordinaire Albführen’s Bianca, le pilote helvète a toutefois dû s’avouer vaincu pour près d’une demi seconde de retard. Parti en fin d’épreuve, Darragh Kenny n’a pas non plus faire mieux que le maître allemand. En selle sur Balou du Reventon, le styliste irlandais s’est toutefois adjugé une belle troisième place.

Dernier au départ, le Belge Pieter Devos aurait bien pu renverser la table avec le très bon Espoir. Là encore moins rapide, le représentant du Plat Pays a dû se contenter d’une place au pied du podium.



Pour la France, quatre couples étaient au départ. Si Pénélope Leprevost a préféré prématurément mettre un terme à son premier parcours après une lourde faute de Vancouver de Lanlore, Simon Delestre a manqué sa qualification pour le barrage pour deux fautes avec Hermès Ryan des Hayettes. En selle sur Edesa’s Cannary, un cheval qui concourait pour la toute première fois à un tel niveau d’épreuve, Kevin Staut a manqué de valider son ticket pour le barrage en raison d’une barre à terre sur l’ultime vertical. Rageant, surtout après le superbe parcours du bai brun et du Normand.

Au final, le meilleur Bleu a donc été Nicolas Delmotte, qui a lui réussi à signer un parcours idéal en première manche. Au barrage, le Nordiste et son Ilex VP ont toutefois renversé le deuxième obstacle, synonyme de onzième place.