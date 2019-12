Marcus Ehning victorieux à Madrid

Sur les trente-huit couples au départ du Longines Grand Prix Coupe du monde de Madrid, ils sont neuf à avoir réussi à venir à bout du parcours initial sans pénalité et à se qualifier pour le barrage. Malheureusement, aucun Français parmi eux, puisque les trois Tricolores, Olivier Robert/Vivaldi des Meneaux, Simon Delestre/Hermes*Ryan des Hayettes et Julien Epaillard/Alibi de la Roque font tous une faute en première manche.

La Belge Céline Schoonbroodt-de Azevedo ouvrait le barrage avec une faute de Cheppetta sur l’entrée de double dans un chrono moyen, amélioré d’une seconde et demie par Emilio Bicocchi qui ne faisait tomber aucune barre avec Evita SG Z. Comme à son habitude, le Belge Pieter Devos était très rapide avec Espoir et pouvait rêver à la victoire après avoir encore abaissé le chronomètre de plus d’une seconde et demie. Mais l’Allemand Marcus Ehning lui ôtait aussitôt tout espoir en grappillant trente-six centièmes avec son Selle Français Prêt à Tout. Avec son jeune et surpuissant Dominator 2000 Z, Christian Ahlmann tentait de battre le chronomètre de son compatriote, mais échouait pour deux dixièmes, après une dernière ligne de folie et une bonne frayeur pour l’Allemand, qui a failli sauter le chandelier du dernier obstacle.

Avec Rubens LS La Silla, l’Irlandais Denis Lynch était également victime de l’entrée de double, alors que l’Autrichien Max Kühner voyait son bon Chardonnay fauter sur le dernier. Dernier à prendre le départ, le Néerlandais Maikel Van der Vleuten partait très vite, mais son neuf ans Beauville Z fautait également sur l’entrée de double, ce qui donnait la victoire à Marcus Ehning.

Grâce à ce succès, l’Allemand se relance dans la course à la qualification, lui qui n’avait pas encore pris de point lors des trois étapes auxquelles il avait participé. « La Coupe du monde n’avait pas bien commencé pour moi et je suis ravi de cette victoire et des vingt points », déclarait Ehning, content et soulagé.