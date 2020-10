La Grande Semaine de Fontainebleau s’est tenue du 29 septembre au 4 octobre pour les chevaux de saut d’obstacles. La finale du championnat des Sept ans s’est déroulée le dimanche après-midi pour les Selle Français de la génération des “D”, qui représentaient dix-neuf des vingt concurrents au départ de la seconde manche de la finale, le dernier étant un cheval de sport belge (SBS). Pour la première année, les épreuves se sont intégralement déroulées sur le Petit Parquet, rénové et désormais en sable, et non sur le terrain d’honneur du Grand Parquet et sa piste en herbe.