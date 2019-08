Margie Goldstein-Engle clôture en beauté le Longines Deauville Classic

C’est sous un beau soleil que le point d’orgue du Longines Deauville Classic s’est déroulé dimanche après-midi. Parmi les soixante partants de ce Grand Prix Longines aux couleurs de la Région Normandie, c’est finalement l’Américaine Margie Goldstein-Engle qui s’est imposée, parvenant à mener son immense Dicas à toute vitesse au barrage. En effet, l’amazone de soixante-et-un ans a mis une énergie folle à franchir la ligne d’arrivée le plus vite possible, coupant ainsi la chique au Français Jérome Hurel, bien parti pour l’emporter. “Je pense que j’ai clairement gagné du temps du premier au deuxième obstacle. Pour ce qui est du reste, j’ai fait au mieux et eu un peu de chance, mais c’est le sport !”, a annoncé la lauréate en fin d’épreuve. Par ailleurs, il s’agissait là de la toute première victoire étrangère dans ce Grand Prix, dont les deux premières éditions avaient été remportées par les Français Alexandra Paillot et Mathieu Billot.

Pour Jérome Hurel, cette belle deuxième place est facteur d’espoir, lui qui avait connu un début de saison compliqué avec notamment une blessure. Par ailleurs, son complice As de Mai n’avait encore jamais concouru à ce niveau par le passé. Décidemment très en forme en France car notamment classée dans les Grands Prix de Bordeaux et Paris, la Belge Celine Schoonbroodt-de-Azedevo a complété le trio de tête avec Cheppetta.



Côté Tricolore, les Bleus n’ont pas démérité avec cinq représentants au barrage. Pénélope Leprevost a continué de former Varennes de Breuil, quatrième de ce Grand Prix CSI 3*. Bibici, la complice de Grégory Cottard a elle aussi montré de très belles choses du haut de ses huit ans seulement.